Cazzu estalla contra periodistas por seguirle preguntando sobre Belinda

(TELEMUNDO ATLANTA). La rapera argentina Cazzu pareció enfadarse cuando le preguntaron una vez más por su colega Belinda, expareja de su novio Christian Nodal.

Hace unos días, cuando Cazzu llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, varios periodistas la interceptaron en busca de mayores declaraciones sobre su opinión de Belinda. Uno de los reporteros le preguntó si conocía la canción ‘Sapito’ de la mexicana, lo que enfadó un poco a Cazzu.

En el acto, ella respondió de manera educada: “Ustedes siempre me preguntan lo mismo. Deberían ser más creativos, imagínate, nosotros escribimos canciones todo el tiempo y siempre tenemos algo diferente de qué hablar. Ustedes deberían escribir preguntas antes de venir”.

Previamente, la cantante de 29 años negó estar embarazada con un jocoso comentario: “¿Me veo más gorda?”. Sobre este tema, agregó: “(…) Tal vez subí unos kilitos, tal vez estuve comiendo un poquito de más”.

Por otra parte, a principios de mes Cazzu habló públicamente sobre la cantante Belinda, expareja del mexicano con quien aparentemente no quedó en los mejores términos. Y quienes esperaban que la argentina criticara de alguna forma a la ex de su novio tal vez se quedaron sorprendidos, pues ocurrió justamente lo contrario.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia”, manifestó Cazzu a los medios de comunicación al referirse a las comparaciones que algunos suelen hacer entre ambas artistas. “No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, acotó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos es que Cazzu no solo evitó hablar de especulaciones, sino que halagó públicamente a Belinda. “Es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto”, aseveró la rapera. A su vez, agregó: “Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas (otras) de su discografía, así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”.

