Protagonista de Jurassic Park revela que fue diagnosticado con cáncer en etapa 3

(TELEMUNDO ATLANTA). El actor Sam Neill, estrella de Jurassic Park, reveló que está siendo tratado por cáncer de sangre en etapa 3 en unas emotivas memorias que se publicarán el martes 21 de marzo.

En una entrevista con The Guardian sobre su libro titulado ‘¿Alguna vez te dije esto?’, el actor de 75 años conversó sobre su carrera en el cine y la televisión, la naturaleza de ser una celebridad, la vida en su granja de Nueva Zelanda y la mortalidad.

“Tal vez tenga que acelerar esto”, escribió en el capítulo uno del libro tras confesar su diagnóstico.

Neill comenzó a escribir viñetas de su vida como una forma de mantenerse ocupado, y para salvarse, mientras se sometía a tratamiento el año pasado, indicó The Guardian en su reseña publicada esta semana.

“Me encontré sin nada que hacer. Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta ir a trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana, la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: ‘¿qué voy a hacer?’”, manifestó al referido medio.

“Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá’. Y eso fue un salvavidas de verdad, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer, ya sabes”, agregó.

En el libro, según The Guardian, Neill se revela como un narrador enormemente bueno con una colección de historias que llevan al lector desde sus primeros siete años en Irlanda hasta crecer en Nueva Zelanda, y las excentricidades de su vida familiar, a través de divertidas historias de mayoría de edad y anécdotas de los sets de filmación a lo largo de los años.

El actor mencionó que su libro no es una memoria sobre el cáncer, sino que su enfermedad forma un “hilo en espiral” a lo largo de la narración.

Neill experimentó glándulas inflamadas por primera vez durante la promoción de ‘Jurassic World Dominion’ en marzo del año pasado y pronto se le diagnosticó linfoma de células T angioinmunoblástico. Recibió quimioterapia, pero cuando empezó a fallar, se embarcó en un nuevo medicamento de quimioterapia que seguirá recibiendo mensualmente por el resto de su vida, aunque ahora está libre de cáncer.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve, ya sabes, y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, expresó.

Neill, cuya carrera como actor comenzó en la década de 1970 y se compone de más de 150 papeles desde ‘My Brilliant Career’ hasta ‘The Piano’, ‘Jurassic Park’ y ‘Peaky Blinders’, actualmente se está preparando para comenzar a filmar la adaptación televisiva de la novela superventas ‘Apples Never Fall’, de Liane Moriarty, en Australia y co-protagonizada por Annette Bening, detalló The Guardian.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.