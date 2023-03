Cuartos de Final de la Champions League 2023: ¿Cómo quedaron los cruces y las fechas de los partidos?

La Champions League 2023 llegó a su etapa de definición y este viernes se hizo el sorteo para definir los cruces de los cuartos de final. El sorteo fue realizado en una sede de la UEFA en Zúrich, donde determinaron el emparejamiento de los ocho equipos que todavía están en competencia, así como los cruces de las semifinales.

Para levantar otro trofeo tras eliminar al Liverpool en la ronda anterior, el Real Madrid debe pasar por segundo año consecutivo frente al Chelsea en los Cuartos de Final de la Champions League 2023.

El sorteo del viernes puso a dos técnicos frente a sus ex equipos: el técnico merengue, Carlo Ancelotti y el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, en un enfrentamiento contra el Bayern Munich, equipo que ha ganado sus últimos duelos de la competencia europea esta campaña y disputará el duelo de ida en casa.

Cuartos de Final de la Champions League 2023: ¿Cómo quedaron los cruces?

Los sorteos de Champions League se realizaron con ocho bolas que contenían los nombres de los equipos cuartofinalistas, en un gran bombo central donde se mezclaron. Según detalla la UEFA: “El primer equipo sorteado juega el primer partido en casa contra el segundo equipo sorteado”.

Luego, el proceso del sorteo se repitió con las demás bolas del bombo hasta completar los emparejamientos para los cuartos de final, los cuales resultaron de la siguiente forma:

Real Madrid vs. Chelsea

Inter vs. Benfica

Manchester City vs. Bayern Munich

AC Milan vs. Napoli

En las semifinales de la Champions League 2023, el ganador del partido Real Madrid vs. Chelsea se enfrentará al ganador del Manchester City vs. Bayern Munich, mientras que el ganador del Inter vs. Benfica se enfrentará al ganador del encuentro AC Milan vs. Napoli.

Torneo de fútbol: ¿Cuándo son los cuartos de final de la Champions League 2023?

Los partidos de ida de los cuartos de la Champions se disputarán el 11 y el 12 de abril, mientras que las revanchas o partidos de vuelta serán el 18 y el 19 de abril. Mientras tanto, las semifinales se disputarán el 9-10 y el 16-17 del mes de mayo.

Final de la Champions League 2023: fecha y hora por país

La final de La Liga de Campeones está pautada para el próximo 10 de junio y para esta edición 2022/2023, se eligió el Atatürk Olympic Stadium de Estambul, en Turquía, un escenario donde se decidirá el campeón de la UEFA Champions League. Disfruta del partido en diferentes horarios según tu ubicación:

Hora central europea: 21:00 horas.

México: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas.

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 15:00 horas.

Tras los sorteos de Champions League, ahora los fanáticos saben cuándo y contra quién se enfrentarán sus equipos favoritos. ¡Vive al máximo los cuartos de la Champions! Este es un evento único en el torneo de fútbol y será decisivo para la gran final de la UEFA Champions League 2023.

