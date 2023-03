Se cumple un año del accidente de la furgoneta de USW

Condado de Andrews, Texas (KTLE) - Hoy hace un año, una furgoneta que transportaba al equipo masculino y femenino de golf de la Universidad del Suroeste se vio implicada en un choque frontal en FM 1788 y la autopista 115 en el condado de Andrews.

Una comunidad muy unida se estremeció en una noche.

Nueve personas se perdieron esa noche: Tyler James, Mauricio Sánchez, Travis García, Jackson Zinn, Karissa Raines, Laci Stone, Tiago Sousa, Henrich Siemens y su hijo de 13 años.

Otras dos personas resultaron gravemente heridas, Dayton Price y Hayden Underhill.

“Algunos de los días ni siquiera los recuerdo”, dijo Chelsi Stone, madre de la víctima Laci Stone. “Algunos días siento como si acabara de ocurrir”.

El equipo viajaba de vuelta a casa, pensando en lo que les depararía el día siguiente, un torneo de golf, la escuela o el trabajo. En cambio, el día siguiente fue de luto y de recuerdo de las vidas y los logros del equipo de golf de USW.

El equipo estaba compitiendo en un torneo en el Ranchland Hills Golf Course en Midland, y conduciendo de vuelta a Hobbs, Nuevo México.

“Saber que esos jóvenes estaban aquí haciendo lo que amaban”, dijo Jeremy Langdale, gerente general de Ranchland Hills. “Ir a la universidad por lo que amaban, fue su último día jugando al golf”.

El equipo y sus entrenadores fueron recordados al día siguiente. Tony Fetters, ex compañero de equipo del entrenador Tyler James, dijo: “[Estaba] siempre luchando, siempre compitiendo era una de esas personas a las que les encantaba competir.”

“Hiciera lo que hiciera, era la persona a la que la gente admiraba, y era ese modelo positivo para todos”, dijo Heather Nobile, amiga de la familia de Laci Stone. “La vamos a extrañar, era una persona maravillosa”.

Esa noche, los familiares esperaban respuestas. Algunos padres al otro lado del estado de Texas o a un estado de distancia, en Nuevo México. Algunos padres en otros países. Hayden Underhill es de Amherstview Ontario, Canadá. Dayton Price es de Mississauga Ontario, Canadá. Mauricio Sánchez era de México. Tiago Sousa era de Portugal.

Familiares, seres queridos, de todo el mundo, todos esperando una llamada devastadora.

“Fue una noche larga”, dijo Stone. “Cuando por fin nos llamaron nos dijeron que sí, que había habido un accidente, pero no nos dijeron exactamente qué había pasado y no sabíamos si ella era una de las que había fallecido o no”.

Al final de la noche, la familia Stone recibió otra llamada. Laci había muerto en el accidente.

Otros jugadores del equipo de golf estaban en la universidad, esperando a que sus compañeros regresaran al campus.

“Yo estaba bastante asustado esa noche, era sólo yo, mi compañero de equipo Johnny, y mi compañero de equipo Justin estaban en el dormitorio cuando nos enteramos”, dijo Phillip López un sohpomore en el equipo de golf masculino USW. “Se sentía raro estar allí y saber que no iban a volver. Luego, cuando estaba solo en mi habitación me sentí, nunca me sentí tan solo y asustado en mi vida “.

La comunidad de golf del sureste de Nuevo México y de la Cuenca Pérmica se unió para consolarse mutuamente hace un año.

“Cuando estás en un equipo, en cierto modo se convierte en una segunda familia - independientemente de lo lejos que está del equipo, que sigue siendo la familia”, dijo el ex golfista USW Allie Etier. “Así que quería simplemente organizar a nuestros ex alumnos juntos para que pudiéramos ayudar a decir a estos chicos “”Oye, no estás sintiendo esto por ti mismo””.

Y siguen animando a los seres queridos de las víctimas un año después.

“Si juegas al golf, sientes como si te conocieras”, dice Stone. “Eres como los mejores amigos. En el campo de golf cualquiera se lleva bien con cualquiera”.

Este mes, el campo de golf Rockwind, sede de la Universidad del Suroeste, acogió su segunda gala a beneficiar a las familias del equipo. El año pasado, el torneo Swing Fore Nine recaudó más de 150,000 dólares.

Este año asistió aún más gente para jugar al juego que tanto le gusta al equipo.

“Era una buena golfista, y era mejor de lo que ella creía”, dijo Gary Raines, padre de la víctima Karissa Gaines. “Pero sentía pasión por el juego”.

A través del torneo, y a través de sus queridos recuerdos, el equipo de golf de USW nunca olvidará a sus compañeras de equipo.

Halie Cruz, miembro de segundo año del equipo femenino, dijo: “Estamos literalmente como oh Jackson, oh Karissa, Laci, todos ellos, estamos como oh que hicieron tal y tal en este agujero. Incluso en otros torneos seguimos pensando en ellas”.

Según el informe preliminar de la junta nacional de seguridad en el transporte, la camioneta se desvió al carril equivocado y chocó de frente con la furgoneta de USW.

Ambos vehículos se incendiaron.

En la primera semana tras el accidente, los investigadores de la NTSB informaron de que el joven de 13 años conducía la camioneta y que un fallo en un neumático delantero causó el accidente. Sin embargo, después de más investigaciones y pruebas de ADN, la NTSB dice que el niño de 13 años no conducía, sino que lo hacía Heinrich Siemens. Y no hay pruebas de que los neumáticos fallaran.

Los mensajes de texto de toxicología de la NTSB encontraron metanfetamina en la sangre del conductor.

El torneo de Golf Swing Fore Nine Memorial es un evento anual. El dinero recaudado se destina a un fondo de becas para jóvenes golfistas del sureste de Nuevo México y la Cuenca Pérmica.

Puede donar aquí.

