Joana Sanz anunció fin de su relación con Dani Alves en desgarradora carta

(TELEMUNDO ATLANTA). Tras dolorosos meses, la modelo española Joana Sanz anunció el fin de su relación con el célebre futbolista brasileño Dani Alves, quien sigue detenido luego de ser acusado de violar a una joven en una discoteca en diciembre.

En Instagram, la también influencer publicó recientemente una conmovedora carta escrita de su puño y letra donde admitió que la acción de su esposo la rompió en “mil pedazos”, por lo que decidió ponerle punto final a su historia juntos.

“Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecto”, expresó Sanz.

Agregó: “(Alves) siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”.

Aunque comprende muy bien la acusación judicial que existe contra el exfutbolista del Barcelona FC, la modelo dijo que lo seguiría respaldando, pero no de la misma manera. “A pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma”.

“(…) Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, manifestó Sanz, con lo que dio por concluida su relación con Dani Alves.

En febrero, una corte española rechazó la apelación de Dani Alves en la que pedía la libertad bajo fianza mientras continúa la investigación por una supuesta agresión sexual del futbolista brasileño. La corte concluyó que Dani Alves está en riesgo de fuga y debe permanecer en prisión durante las pesquisas. No se ha fijado la fecha del juicio.

Dani Alves fue detenido de forma provisional en enero tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno el 30 de diciembre. Él ha negado las acusaciones y afirma que el sexo con la denunciante fue consensuado, reseñó la agencia de noticias AP.

Un juez ordenó su entrada en prisión sin fianza tras analizar la investigación preliminar de las autoridades y tomar declaración a Dani Alves, la supuesta víctima y otros testigos, acotó AP.

En su apelación, los abogados de Dani Alves alegaron que el brasileño había aceptado entregar su pasaporte y llevar un dispositivo de monitoreo si era liberado. Dani Alves también se ofreció a comparecer ante la corte y las autoridades con la frecuencia que se le solicitara, incluso a diario, así como a mantenerse a 500 metros (yardas) de la denunciante, su vivienda o su lugar de trabajo, detalló la referida agencia informativa.

No obstante, la corte concluyó que esas medidas no bastarían para evitar que el futbolista intentara escapar, dado que enfrenta una condena de varios años de cárcel si se le declara culpable. También determinó que había indicios considerables de que podría haberse cometido un crimen y que la fortuna de Dani Alves le facilitaría huir independientemente de la suma fijada como fianza.

La corte afirmó que nada impediría a Dani Alves salir de España sin documentación y llegar a su país, que no lo entregaría a España aunque hubiera órdenes internacionales de arresto o extradición. Brasil no extradita a sus ciudadanos cuando son condenados en otros países, indicó AP.

Dani Alves ha ganado 42 títulos en su carrera, incluidas tres veces la Liga de Campeones con el Barcelona y dos la Copa de América con Brasil. El año pasado disputó su tercer mundial en Qatar, recapituló la mencionada agencia de noticias.

