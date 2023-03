Hallan muerta a soldado hispana que reveló a su madre que la acosaban en la base

ATLANTA, Georgia (Telemundo Atlanta) - La soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz fue hallada muerta dentro de la base militar de Fort Hood, en Texas, reveló su familia a Noticias Telemundo.

Los responsables de la base atribuyeron el fallecimiento, de forma preliminar, a un suicidio, según explicaron los familiares, que sin embargo, buscan respuestas sobre lo ocurrido.

“Tristemente, la Primera División de Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses. La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte”, indicó la base militar en un comunicado remitido a Noticias Telemundo.

“La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella”, agrega la nota de prensa.

Basaldua, de 20 años, nacida en México y naturalizada estadounidense, se había alistado a las Fuerzas Armadas en 2020, aunque debido a la pandemia de coronavirus comenzó su entrenamiento militar un año después en la base militar texana.

La joven iba a cumplir su contrato de tres años en agosto, pero, según indicó su padre, Baldo Basaldua, ella le había dicho recientemente que “ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”. Asegura que le habló por última vez el sábado. El domingo ya no le contestó sus mensajes.

“Al día siguiente [lunes 13 marzo] le mandé mensajes y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación [satelital] y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”, dijo el padre, quien vive en California.

De acuerdo con Noticias Telemundo, a las 11 de la mañana del lunes, representantes militares acudieron al restaurante en el que trabaja para informarle de su fallecimiento.

También te puede interesar:

El caso de Basaldua se suma a una larga lista de muertes y hechos violentos en Fort Hood en los últimos años, entre los que destaca en especial el asesinato de la soldado Vanessa Guillén en 2020, que destapó un escándalo sobre acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas; solo ese año se registraron 23 muertes en la base, con 36,500 soldados.

Según datos de 2021, la división de investigaciones criminales del Ejército (CID, por sus siglas en inglés), había investigado más de 50 suicidios y 11 homicidios en Fort Hood en los últimos cinco años.

“Todo el mundo quiere que me acueste con ellos”

Alejandra Ruiz Zarco, madre de la joven, dijo a Noticias Telemundo que su hija le había comentado hace algunas semanas que un superior del Ejército “la estaba acosando” y que presuntamente recibía constantes propuestas sexuales de otras personas en la base.

“Me dijo: ‘Mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pend**jos”, explicó la mujer el miércoles.

Ruiz dijo que le habló a su hija por última vez el 8 de marzo. “Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”, explicó por teléfono desde el estado mexicano de Michoacán, donde vive con otra hija y donde se crió la joven antes de irse a Estados Unidos en 2020.

“[Me dijo] que quería verme, que quería abrazarme, y quería que la abrazara mucho, como cuando estaba chiquita”, dijo la madre.

La base militar no respondió a las preguntas de Noticias Telemundo sobre el presunto acoso del que Ana habló con su familia.

Ruiz recordó a su hija como una persona que se ganaba el corazón de quienes llegaban a su vida. “Le gustaba mucho leer, era una niña risueña, audaz, valiente y libre. Amorosa con su madre”, dijo.

“Por favor, escriba que su madre la ama, vuela alto hija, sigue siendo libre y brillante. Sigue conquistando corazones adonde vayas”, dijo la madre, y agregó que el gobierno estadounidense le está tramitando una visa humanitaria para viajar a Texas.

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.