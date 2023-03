Daniel Arenas esquiva beso de Lyn May en pleno programa

(TELEMUNDO ATLANTA). El presentador televisivo Daniel Arenas se vio obligado a esquivar un beso y otras insinuaciones de la actriz y vedette mexicana Lyn May, quien estuvo invitada en el programa ‘Hoy Día’.

Tras una reciente emisión del show matutino, Lyn May ha sido criticada en redes sociales por presuntamente acosar a Daniel Arenas, quien evitó recibir un beso en la boca de la artista de 70 años.

De acuerdo con videos que se han hecho virales en redes sociales, Lyn May habría intentado seducir con sus encantos al colombiano de 43 años, pero él rechazó todas sus acciones y el momento, según los internautas, pareció incomodarlo.

“Tan bella, muchas gracias. No, no, perdóneme, pero no”, expresó Daniel Arenas cuando Lyn May intentó besarlo en la boca en pleno programa. En otro segmento, la actriz intentó bailar sensualmente junto al presentador, y aunque él trató de alejarse, ella le tomó las manos y las puso en su cuerpo.

En el programa, le pidieron a Lyn May que describiera a Daniel Arenas, y cuando ella estaba diciendo que era guapo, él la interrumpió para manifestar que es respetuoso con la pareja que lo espera en casa.

En un video publicado por la cuenta de ‘Hoy Día’ en Instagram, algunos usuarios comentaron: “Pobrecito Daniel, en qué situación lo pusieron. Me gustaría saber qué pasé de detrás de cámaras”, “Pobre Daniel, qué pena con él, se notaba lo incómodo”, “Está bien bromear, pero respeten si ven que la persona está sintiéndose incómoda”.

