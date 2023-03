Piqué ofreció primera entrevista desde su separación con Shakira y envió contundente mensaje

(TELEMUNDO ATLANTA). El empresario y exfutbolista Gerard Piqué concedió su primera entrevista desde que se separó de Shakira y, aunque evitó mencionarla, le envió una clara indirecta.

Piqué conversó con el periodista Jordi Basté en el programa radial ‘El món a RAC1′, donde se le cuestionó directamente por las críticas que le ha lanzado Shakira en varias canciones y comentarios. En el acto, el exdefensa del Barcelona respondió: “No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas”.

A su vez, sentenció: “Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”.

Sobre la relación con sus hijos de 8 y 10 años y la participación de uno de ellos en la primera retransmisión de la ‘Kings League’ que Piqué dirige, y por la que Shakira emitió un comunicado donde dijo que no dio permiso para que su pequeño apareciera ahí, relató: “Siempre me gusta que participe en cosas que lo hagan feliz. No estaba previsto que participara y me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen las mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”.

En la entrevista también se le preguntó por su retiro del club azulgrana el año pasado, a lo que contestó: “Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera. Fueron unos meses complicados”.

En ese sentido, añadió: “La frase que dije en mi despedida en el Camp Nou –'a veces querer significa dejar marchar’- resumió bien mi estado de ánimo. En mi vida estaban pasando muchas cosas, y no solo a nivel profesional, y te das cuenta de que a veces tienes que tomar la mejor decisión para tu entorno. Dejar de seguir jugando en el Barça no es algo que quería, pero entendía que tocaba. Es una frase que salió natural”.

