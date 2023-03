“No se asusten, estoy muy bien”: Adamari López recibe terapia de oxígeno y este es el motivo

El día de ayer, Adamari López, la co-presentadora del programa Hoy Día de Telemundo, publicó un video en su página de Facebook donde explicó un poco el por qué debe recibir terapia de oxígeno y vitaminas cada cierto tiempo.

La actriz y presentadora de televisión, ha tenido que afrontar varios problemas de salud en el pasado, como el cáncer de seno del cual sobrevivió hace 18 años y luego, hace solo 5 años, un diagnóstico de influenza la llevó a estar por casi un mes, al borde la muerte.

Por ello, la carismática puertorriqueña afirmó en el video con más de 10 mil reproducciones y 1,200 comentarios que, con estas terapias, cuida aún más su salud física y refuerza su sistema inmune para seguir con mucha más energía cumpliendo sus actividades diarias en la televisión.

Adamari López explica cuales son los beneficios de recibir terapia de oxígeno

Adamari López quien hace algunos años participó en exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales, Alma de hierro y Bajo las riendas del amor, se tomó unos minutos para explicarles a sus seguidores las ventajas de la terapia de oxígeno y vitaminas para la salud.

“Después de haber estado enferma un tiempo atrás siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas, aminoácidos que regeneran las células del cuerpo para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad que pueda dar, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que hay en el cuerpo que no se reproduzca o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando”, detalló.

Asimismo, la actriz añadió: “No se asusten, estoy muy bien. Simplemente me estoy poniendo una terapia de oxígeno para seguir reforzando el sistema inmunológico. También me estoy poniendo mi complejo de vitaminas porque quiero estar bien. Estoy bien, pero quiero seguir estando bien físicamente”.

De esta manera, Adamari López también ha comentado: “He aprendido a ponerme primero, es una tarea que tengo que seguir haciendo. Lo hacía antes y se me olvidó y ahora tengo que volver a restablecerlo. Es un compromiso conmigo misma”.

