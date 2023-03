¡Eliminada! Aylín Mujica se despide de La Casa de Los Famosos 3 y anuncian un sorpresivo cambio en el reality show

Cada semana en La Casa de Los Famosos 3 hay menos integrantes concursando por el gran premio: 200,000 dólares en efectivo. Esta vez, la eliminada de la octava semana fue Aylín Mujica, quien, después de una participación destacada en reality show de Telemundo, fue elegida por el público para abandonar la casa.

La actriz cubana de 48 años quedó a merced de la audiencia luego de que Diego Soldano, otro participante que ha estado en cuerda floja desde que llegó a la competencia, y Madison Anderson, lograran un mayor porcentaje para continuar habitando La Casa de Los Famosos 3.

El otro nominado fue José Rodríguez, quien fue salvado por el líder de la casa, Arturo Carmona. Esta era la segunda vez consecutiva que nominaban a Aylín Mujica, y, aunque parecía ser la favorita para llevarse el primer lugar, un giro inesperado cambió su destino y la alejó del gran premio.

Durante la gala de eliminación, Aylín parecía conocer el resultado. De hecho, tras ser nombrada, la actriz se limitó a despedirse y abandonar la competencia, sin mostrar emociones al respecto.

Mujica se despidió de Madison y aseguró que “ya presentía” el resultado, lo que luego confirmó durante la entrevista con Jimena Gallego:

“Me lo imaginaba, pero qué bueno que estoy acá fuera en verdad. Creo que cumplí el tiempo que tenía que cumplir porque ya no me sentía cómoda. Porque a mí me cuesta mucho trabajo fingir una emoción, allá adentro lo siento con verdad”.

Por su parte, seguidores y fanáticos enviaron sus palabras de aliento y apoyo a través de las redes sociales, indicando que, sin duda alguna, había sido una de las favoritas del reality show de Telemundo.

Tras la eliminación de Aylín Mujica, Héctor Sandarti compartió una “gran noticia” con el público. En la gala del exitoso reality show de Telemundo, el presentador anunció “llegó el momento de contarles la gran noticia”.

Pero… ¿De qué se trata la noticia de LCDLF?

Se despedirá a uno de los concursantes de LCDLF3, y, en su lugar, entrará otro famoso. No es una expulsión o un abandono voluntario, esta vez se trata de un intercambio de concursantes en La Casa de Los Famosos con la edición brasileña del exitoso reality show.

“Esta semana un participante de la versión de La Casa de Los Famosos Brasil, Big Brother, va a entrar a nuestra casa. Y mañana un habitante de nuestra casa va a salir, uno de ellos se va a Brasil”, informó Héctor Sandarti.

“Vamos a hacer un intercambio de participantes y prepárense porque esto será una aventura inédita que obviamente dará mucho de qué hablar”, anunció el presentador de Telemundo.

¿Quién se irá a La Casa de Los Famosos Brasil?

Recientemente, en las redes de Big Brother Brasil anunciaron que la participante de intercambio de concursantes en La Casa de Los Famosos será Dania Méndez, dando una breve descripción de su personalidad y confirmando que una de sus participantes, Keyla Alves, será quien aterrice en México.

¡No te lo pierdas! Este reality show de Telemundo está cada vez más explosivo y con este giro inesperado, se pondrá más que interesante.

