El gobernador Abbott nombra a un ciudadano de Midland para la junta de regentes del sistema Texas Tech

Midland, Texas (KTLE) - El gobernador Greg Abbott ha nombrado a Tim G. Culp (Midland), Clay C. Cash, y Shelley Sweatt, Ed.D. a la junta de regentes del sistema universitario de Texas Tech para períodos que expira el 31 de enero de 2029.

Lea más sobre Culp y los otros nombrados a continuación;

Tim G. Culp, de Midland, es presidente de Southwest Royalties, Inc. y Desert Production, Inc. Anteriormente, fue fundador y presidente de la corporación Tandem Energy y vicepresidente de la corporación Adobe Resources. Es miembro y ex miembro del consejo de administración de la Permian Basin Petroleum Association y ex miembro de la Texas Society of CPAs y de la American Society of CPAs. Es presidente del consejo de la fundación de la Universidad Tecnológica de Texas, del equipo ejecutivo del comité de atletismo de la Universidad Tecnológica de Texas y del equipo ejecutivo de la primera iglesia metodista unida de Midland. Ha sido miembro del consejo de la cámara de comercio de Midland y presidente de la National Multiple Sclerosis Society - West Texas Division. Culp es licenciado en contabilidad por la Universidad Tecnológica de Texas.

Clay C. Cash, de Lubbock, es presidente de Cash Family Investments, que comprende operaciones ganaderas, propiedades inmobiliarias e inversiones en petróleo y gas, y es presidente de la Cash Family Foundation. Anteriormente, ocupó el cargo de vicepresidente de Atmos Energy, además de varios puestos de liderazgo durante su carrera en la empresa desde 1994 hasta su jubilación en 2018. Es miembro del consejo de la Texas Rangers Association Foundation y de la Ranching Heritage Association, que apoya al National Ranching Heritage Center de la Texas Tech University. Además, forma parte del PAC del sistema Texas Tech y de la junta de la fundación Texas Tech. Cash se licenció en administración y dirección de empresas por la Universidad Tecnológica de Texas.

Shelley Sweatt, Ed.D. de Wichita Falls, es presidenta y consejera delegada de The Priddy Foundation y presidenta del Patronato de Priddy Foundation. Anteriormente, ocupó numerosos cargos en el distrito escolar independiente de Burkburnett como profesora de química de instituto, subdirectora de instituto y directora ejecutiva de currículo, instrucción y evaluación. Es miembro honorario vitalicio de la asociación de administradores escolares de Texas, miembro de Exponent Philanthropy, Grantmakers for Effective Organizations, miembro del consejo de la cámara de comercio de Wichita Falls y miembro fundador de la Junior League de Wichita Falls. Es co-presidenta del Comité de Membresía de Texas Rural Funders y miembro del consejo de Philanthropy Southwest, donde también es presidenta del Comité de Aprendizaje Profesional y miembro del Comité de Planificación de Conferencias. Es miembro del consejo del River Bend Nature Center y del Appraisal Review Board of Wichita County, miembro del comité directivo de Falls Fest, miembro del comité del Council for the Advancement of Science Teaching y miembro de la Association for Supervision Curriculum Development, Learning Forward y la First United Methodist Church. Además, es miembro del consejo de regentes de la Texas Woman’s University y ex miembro del consejo de regentes de la Midwestern State University. Sweatt se licenció en ciencias de la educación en la Texas Tech University, obtuvo un máster en supervisión educativa en la Texas Woman’s University y un doctorado en administración educativa en la University of North Texas.

Estos nombramientos están sujetos a la confirmación del Senado.

