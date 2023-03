¡Inolvidable! Entérate cuáles fueron los momentos más destacados de los Premios Oscar 2023

Los momentos más destacados de los Premios Oscar 2023 hicieron de la icónica ceremonia una noche digna de rememorar. La 95º edición de los premios de la Academia de Hollywood estuvo llena de sorpresas, discursos emotivos y significativos cambios.

Por primera vez en décadas, los nominados e invitados de la ceremonia no caminaron sobre una alfombra roja. En esta edición de los premios se presentó la alfombra champagne y la Academia de Hollywood aclaró que la decisión fue para crear un ambiente más tranquilo.

No faltaron los comentarios e incluso, el presentador de la gala, Jimmy Kimmel bromeó que la elección del color de la alfombra era para “mostrar cuán seguros estamos de que no se derramará sangre”.

La favorita de la noche, Everything Everywhere All At Once, ganó siete Premios de la Academia

La cinta de ciencia ficción no sólo fue la más nominada, con once nominaciones en total, sino también triunfó por la cantidad de Premios Oscar recibidos.

Ganó el premio de la Academia de Hollywood más importante: mejor película.

Ke Huy Quan ganó el Oscar al mejor actor de reparto, con un emotivo discurso que ha dado la vuelta al mundo.

Michelle Yeoh alzó el Oscar a la mejor actriz.

Jamie Lee Curtis obtuvo orgullosamente el Oscar a la mejor actriz de reparto.

“Los Daniels” ganaron en conjunto la mejor dirección y mejor guión original.

Paul Rogers ganó el Oscar a la mejor edición por esta película del 2022.

Ke Huy Quan protagonizó un emotivo reencuentro después de cuatro décadas

Cuando sólo tenía 12 años, Ke Huy Quan interpretó su primer papel en la película “Indiana Jones y el templo maldito” junto a Harrison Ford, quien tuvo la dicha de darle el galardón como mejor actor de reparto. Sin lugar a dudas, este fue uno de los momentos más destacados de los Premios Oscar 2023.

Lady Gaga destaca por su empatía con un camarógrafo

En medio de su desfile por la alfombra champagne de los Premios Oscar 2023, la actriz y cantante, Lady Gaga, no alcanzó ningún premio Oscar, pero sí ganó admiración y respeto tras un acto de empatía: corrió a socorrer a un fotógrafo que sufrió una caída.

El gesto que la cantante tuvo con el paparazzi fue aplaudido, y, aunque el fotógrafo sólo estuvo en el suelo unos segundos, ella se acercó rápidamente para ayudarlo. El paparazzi se levantó y se mostró agradecido con el gesto de la celebridad.

Brendan Fraser ganó el Oscar al mejor actor tras el gran declive de su carrera

En los años 90, Brendan Fraser, actor protagonista de “La Momia”, “Al Diablo con el Diablo” y “George de la Selva”, dominaba Hollywood y el mundo del cine. Sin embargo, una fuerte revelación sobre un abuso sexual fue justamente lo que ocasionó que el actor se alejara de la industria y pusiera en pausa su exitosa carrera.

Pero, el 2022 se estrenó la película que retomaría el éxito de la carrera de Brendan Fraser: “The Whale”. Ahora, por su excelente interpretación de un maestro obeso y solitario llamado Charlie, el actor alcanzó el premio Oscar al mejor actor del año.

Actores que ganaron por primera vez el Oscar este año

La entrega de los Premios Oscar 2023 fue sorpresiva y emocionante. A diferencia de otros años, en esta 95° edición se premió por primera vez a grandes actores que, aunque llevaban años en la industria, no habrían sido reconocidos por su trabajo en los premios de la Academia de Hollywood.

El éxito de Everything Everywhere All at Once fue principalmente lo que guió al codiciado premio por primera vez para Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis como mejores actores de reparto y Michelle Yeoh como mejor actriz del año.

Así mismo, Brendan Fraser de “The Whale” hace parte de los actores que ganaron por primera vez el Oscar este año por su galardón como mejor actor, el cual, sin lugar a duda, para sus colegas y fanáticos, fue uno de los mejores momentos en la entrega de Premios Oscar 2023.

