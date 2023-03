Inspector descubre un Caimán de 8 pies escondido en el ático

CONDADO NEW HANOVER, Carolina del Norte (Telemundo Gray News) – Un inspector de viviendas en Carolina del Norte descubrió esta semana más que posibles problemas estructurales o violaciones del código.

Dean Brown, un oficial encargado de hacer cumplir el código, encontró un caimán de 8 pies de largo viviendo en el ático de una casa.

No hay mucha luz en el ático, por lo que Brown dijo que inicialmente pensó que el reptil era un “caimán de peluche falso de algún tipo”.

“Realmente no se movió al principio. Estaba medio dormido, supongo. Pero una vez que enfoqué mi linterna en su cabeza, sus ojos comenzaron a abrirse, me guiñó un ojo y me dijo: ‘Estoy vivo’”, dijo Brown.

El oficial de cumplimiento del código retrocedió y tomó algunas fotos antes de llamar a un compañero de trabajo para informarle lo que estaba pasando.

No está claro cómo terminó el caimán en el ático, pero Brown dijo que cree que una puerta de la casa quedó abierta y pudo colarse.

El constructor vio lodo en la casa el lunes por la mañana, pero no estaba seguro de dónde provenía. Llamó a los equipos para limpiar el desorden.

El trabajo continuó en la casa durante un día y medio antes de que Brown descubriera al caimán.

“Nadie me creería. Hice llamadas telefónicas. Le dije a la gente a mi alrededor, pero nadie me creería. Una persona se movió para ir y mirar”, dijo Bown. “Cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando, pudo comunicarse con el resto de los trabajadores en el sitio para irse”.

El control de animales pudo sacar al caimán de la casa.

Si bien Brown se ha encontrado con caimanes antes, esta es la primera vez que ve uno en el interior.

“Desde entonces, he sido muy cauteloso y miro y miro a mi alrededor”, dijo Brown. “Fue una experiencia que nunca olvidaré”.

