¡Indignado! Osmel Sousa se enoja y da un ultimátum a sus seguidores en La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos 3 se acerca a sus horas finales y la convivencia se ha vuelto más interesante, mientras que los fanáticos demuestran su apoyo de diversas formas a sus participantes favoritos del reality show de Telemundo.

De hecho, muchos de los seguidores de La Casa de los Famosos 3 se han aventurado y han estado muy cerca de las instalaciones para apoyar a sus competidores favoritos. Casi todos los habitantes han recibido palabras de aliento, a excepción de Osmel Sousa.

¿Osmel Sousa se va de La Casa de Los Famosos?

Aunque es uno de los favoritos del público, El Zar de la Belleza, se quejó en cámaras e incluso dio un ultimátum, amenazando con irse del programa si no recibía apoyo de sus fanáticos.

Osmel Sousa expresó su molestia ante una de las cámaras que graban 24/7 el show de Telemundo, advirtiendo que dejaría la competencia si durante esta semana no recibe mensajes de apoyo.

El ultimátum de Osmel Sousa: “Yo no vine aquí a ser segundón”

No cabe en duda lo importante que es el apoyo de los fanáticos para los habitantes de La Casa de los Famosos 3, y esto es precisamente lo que Osmel Sousa reclamó a su público:

“Óyeme esto que les voy a decir: ¡Estoy indignado! Porque no puede ser que todos los días pasen por aquí carros con altavoces dándole mensajes de apoyo a todos los candidatos de esta casa, menos a mí. ¡¿Qué es eso?! Como esta semana no pase un carro diciéndome cosas, me voy de aquí, porque yo no vine aquí a ser segundón”, exclamó el Zar de la Belleza.

La grabación del vídeo fue publicada en el Instagram de Osmel Sousa, y, en menos de 24 horas, ha acumulado 50,000 likes y cientos de comentarios por parte de los seguidores y fanáticos del Zar de la Belleza.

De hecho, rápidamente sus seguidores reaccionaron y pensaron en planificar una caravana para que el Zar de la Belleza pueda sentir el apoyo y continúe en competencia. Incluso muchos indicaron que, sí Osmel Sousa se va de La Casa de Los Famosos, el reality show no sería igual de divertido e interesante.

La participación destacada de Osmel Sousa en La Casa de los Famosos 3

Las ocurrencias y la forma de expresarse han logrado que el venezolano, Osmel Sousa, se convierta en uno de los habitantes favoritos de La Casa de los Famosos 3. Además, ha destacado por ser el participante con más edad que ha entrado en el reality show de Telemundo.

Confesiones, críticas, momentos emotivos e incluso vergüenzas, el Zar de la Belleza ha sido uno de los participantes más destacados en el reality show de Telemundo, La Casa de Los Famosos, incluso ha entablado amistad sin problema con los habitantes. Además, no cabe duda que, con su forma de ser, Osmel Sousa se ha ganado el corazón de los televidentes.

