(TELEMUNDO ATLANTA). La reguetonera Cazzu subió la temperatura en sus redes sociales al publicar una fotografía donde posó en una sensual lencería mostrando su vientre plano, días después de que medios mexicanos dijeran que estaba esperando un bebé de Christian Nodal.

En las ‘Historias’ de Instagram, la cantante argentina difundió una imagen en blanco y negro donde se mostró frente al espejo vistiendo solamente un ajustado top y una tanga de color negro. Además de su escultural figura y el arte de los tatuajes en su cuerpo, resalta su vientre plano. ¿Sería un mensaje para quienes especulaban de su embarazo? Lo que cierto es que ni ella ni el cantautor mexicano Christian Nodal se han referido al asunto.

Cazzu posa en sensual lencería sin confirmar si espera un bebé de Nodal (Instagram)

Hace poco, Cazzu sí habló públicamente sobre la cantante Belinda, expareja del mexicano con quien aparentemente no quedó en los mejores términos. Y quienes esperaban que Cazzu criticara de alguna forma a la ex de su novio tal vez se quedaron sorprendidos, pues ocurrió justamente lo contrario.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia”, manifestó Cazzu a los medios de comunicación al referirse a las comparaciones que algunos suelen hacer entre ambas artistas. “No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, agregó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos es que Cazzu no solo evitó hablar de especulaciones, sino que halagó públicamente a Belinda.

“(Belinda) es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto”, aseveró la rapera. A su vez, añadió: “Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas (otras) de su discografía, así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”.

En esa misma conferencia de prensa, la argentina no quiso referirse a los rumores de su presunto embarazo, pero sí dejó claro lo enamorada que está del cantante de regional mexicano: “Es muy lindo, como persona te hace sentir muy apoyada, escuchada”.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.