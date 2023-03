La Casa de los Famosos 3: Entérate quién dejó la competencia esta semana y otros detalles explosivos

Después de siete semanas intensas donde hemos visto a nuestros famosos favoritos, llorar, reír, hacer bromas y despedirse de forma emotiva, hemos llegado a la octava semana de La casa de los Famosos 3 con un nuevo eliminado.

Como pudimos presenciar en vivo la semana pasada, el Rey Grupero fue eliminado al no poder acumular la cantidad de votos necesaria para quedarse, mientras que Juan Rivera, el hermano de Jenni Rivera, notificó a todos que se iría voluntariamente del reality show. Sin embargo, nuevas controversias surgieron con el paso de los días.

¿Qué ha pasado en La Casa de los Famosos 3?

Mientras unos participantes se despedían entre lágrimas, estuvimos a la expectativa de cómo sería la experiencia de dos nuevos competidores en LCDLF3: Diego Soldano y Samira Jalil, quienes llegaron para cubrir el retiro voluntario de Aristeo Cázares y Monique Sánchez.

Además, con el paso de los días, las ligeras tensiones se han hecho cada vez más palpables, y, al mismo tiempo, han surgido nuevas alianzas y polémicos romances.

Un claro ejemplo de ello ha sido el romance entre Arturo Carmona y Dania Méndez, donde quedamos sorprendidos por la confesión de Arturo quien dijo estar “totalmente enamorado” de Dania ¡y hasta piensa casarse con ella! Pero Dania, por su parte, aunque ha disfrutado del breve romance, admitió que “deseaba tener su espacio”.

¿Quién salió de La Casa de los Famosos 3 hoy?

Este lunes 6 de marzo vimos con sorpresa cómo los recién integrados, Samira Jalil y Diego Soldano, estaban entre los nominados de la semana para abandonar La Casa de los Famosos, en compañía de Aylín Mujica. Por su parte, Dania Méndez, también nominada, fue salvada por medio del voto de Raúl García, líder de la séptima semana.

Sin embargo, al momento de la votación fue Samira Jalil, conductora argentina, quien le dijo adiós al reality entre lágrimas que, al parecer, ella misma no entendía. “No quiero llorar. ¿Por qué lloro?”, fueron sus primeras declaraciones al salir de la casa. Y, tras un breve periodo de tristeza, se recompuso frente a las cámaras para agregar un: “¡Qué guapa estoy!”.

Sus declaraciones fueron un poco controversiales, porque, pese a afirmar que se sentía “tranquila”, admitió que había estado llevando una rutina que no le agradaba en esas tres semanas que participó en el reality show de Telemundo.

“Ya sabía lo que iba a pasar. Estar todo el día durmiendo, la misma historia: ‘Que esto es un juego. Que nada es personal’... ¡Yo ya estaba hasta el copetín! ¡Saturada!”, expresó durante una entrevista con Jimena Gállego.

“Y así queda un mes y medio. No hay sensación en la casa, no están viviendo. Te lo prometo, me estaba ahogando”, concluyó.

