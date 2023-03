El emotivo mensaje de María Celeste Arrarás al volver a Telemundo luego de tres años

(TELEMUNDO ATLANTA). Después de haberse marchado hace tres años del canal, la presentadora televisiva María Celeste Arrarás volvió a Telemundo y compartió un emotivo mensaje en su Instagram.

La periodista puertorriqueña de 62 años regresó a Telemundo como invitada especial sorpresa del programa ‘La Mesa Caliente’, que cumplió su primer aniversario y del que confesó que ella y su mamá ven la transmisión todos los días.

Durante la transmisión, María Celeste Arrarás destacó el rol de cada una de las presentadoras de ‘La Mesa Caliente’ y el aporte que efectúan al programa, por lo que elogió individualmente la labor de Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

Luego, en su Instagram, la exconductora del programa ‘Al Rojo Vivo’ expresó: “¡Aquí me tienen… de vuelta en Telemundo! El mundo da muchas vueltas… es algo que he visto, una y otra vez, en la industria de la televisión. También sucede en la vida e incluso en las relaciones. Por eso es tan importante despedirse con clase y elegancia, pero sobre todo sentirse agradecido por los momentos vividos. Diría que es más importante como uno sale que como uno entra”.

A su vez, agregó en el extenso mensaje: “Cuando hace 3 años salí de Telemundo, tras 18 años con mi programa, nunca dudé de que algún día iba a regresar. Y aquí estoy, de invitada especial sorpresa para celebrar al querido cuarteto de ‘La Mesa Caliente’ en su primer aniversario”.

En la misma publicación, algunos seguidores comentaron: “Por esto y más es que sigo y admiro a @mariacelestearraras, aprendo mucho de ti. Vivir sin rencor y agradecidos es sano para el alma. Por eso Dios te abre puertas siempre. Me encantó verte de sorpresa”, “Excelente tu manera de expresarte y se nota que eres una mujer muy sincera y grandiosa. Desde que llegué a este país te he admirado como periodista. Muy responsable en tus trabajos, madre, no he tenido la oportunidad de conocerte, pero siempre leo tus comentarios, felicidades por todos esos éxitos”.

