Verizon aumentará los precios de planes selectos

(CNN) - Es posible que su factura de teléfono celular aumente si es cliente de Verizon.

La compañía dice que está aumentando los precios de algunos de sus planes de telefonía celular más antiguos.

Verizon espera que el aumento de precios en los planes más antiguos sea un incentivo para que los clientes se cambien a su plan 5G más nuevo.

Los planes que enfrentan un cambio de tarifa incluyen Beyond Unlimited, Beyond Unlimited 55+, Go Unlimited y Verizon Unlimited. La compañía alienta a los clientes a actualizarse a planes como 5G Get More o 5G Start.

Las personas que prefieran permanecer en sus planes anteriores tendrán que pagar $2 más al mes.

El cambio entra en vigor el 10 de Abril.

AT&T tomó medidas similares el año pasado, aumentando también las tarifas en algunos de sus planes más antiguos.

