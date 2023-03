Ana Bárbara sufrió tremenda caída en el escenario y ahora contó cómo se siente

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante mexicana Ana Bárbara, de 52 años, sufrió una aparatosa caída durante un show, la cual quedó registrada en videos que se hicieron virales en redes sociales. Tras el incidente, la artista contó cómo se siente ahora.

El suceso ocurrió el pasado fin de semana, cuando la también compositora y actriz ofrecía un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para celebrar sus 20 años de trayectoria musical.

Casi al final de su show, cuando entonaba el tema ‘Fruta Prohibida’, Ana Bárbara se enredó con su largo pantalón rojo y cayó de espaldas de manera aparatosa en pleno escenario, lo que preocupó a sus fanáticos.

En el acto, la artista siguió cantando desde el suelo y segundos después dos integrantes de la banda la ayudaron a levantarse. “De otras peores me he levantado chin…”, manifestó de forma jocosa.

Después del percance, Ana Bárbara mencionó el suceso y expresó en un video a través de redes sociales: “Quiero agradecerles el amor, todo. Ya sé que me caí y me rompí mi mandarina en gajos, pero estamos todos felices. No me siento tan mal, voy a ir al doctor, pero la verdad gracias equipo porque lo hicieron maravilloso... Los amo, gracias por todo. Estoy fumigada, pero emocionada y fascinada. Gracias por su amor y vienen muchas sorpresas más. Los amo”.

