“Todavía duele”: Chris Rock habla por primera vez de la bofetada que le dio Will Smith

(TELEMUNDO ATLANTA). Casi un año después del escándalo que dejó enmudecidos a millones de espectadores en todo el mundo, Chris Rock ha hablado por primera vez en profundidad sobre la bofetada que le dio Will Smith durante los Oscar.

“Todo el mundo sabe, sí, sucedió, me abofetearon hace un año, me golpeó este hijo de…”, manifestó Rock. “Y la gente dice: ‘¿Te dolió?’. Todavía duele. Tengo ‘Summertime’ sonando en mis oídos”.

Rock parecía cansado y frustrado cuando habló sobre Smith al final de su programa de stand-up ‘Selective Outrage’, que se transmitió en vivo en Netflix desde el Teatro Hippodrome en Baltimore el sábado por la noche, reseñó The Guardian.

Durante la ceremonia de los Oscar del año pasado, Smith, quien ganó el premio al mejor actor esa noche, abofeteó a Rock en plena transmisión después de que él bromeara acerca de que su esposa, Jada Pinkett Smith, tenía la cabeza calva debido a la alopecia. Tras gritarle a Rock desde su asiento, Smith subió al escenario y cacheteó a Rock. El comediante luego se negó a presentar cargos.

Días después, Rock actuó en Boston, pero dijo en el escenario: “Todavía estoy procesando lo que sucedió. Así que en algún momento hablaré de esa mi... Y será serio y divertido”. A pesar de realizar una gira mundial luego del polémico episodio, esta es la primera vez que el comediante habla extensamente sobre el incidente, indicó The Guardian.

En su nuevo programa, Rock hizo varios comentarios sobre personas que buscan atención clasificándose como víctimas, pero afirmó: “Yo no soy una víctima. Nunca me verás en ‘Oprah’ o ‘Gayle’ llorando. Nunca va a suceder... Recibí ese golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao. Lo agarré como el mal… Pacquiao. ¿Dolió? Sí, hijo de…, dolió”.

Rechazó a las personas que calificaron aquel momento como una pelea y expresó: “En primer lugar, sé que no puedes notarlo en la cámara, pero Will Smith es significativamente más grande que yo. No somos del mismo tamaño. Will Smith hace películas sin camisa. Nunca me has visto hacer una película sin camisa. Estoy en una película haciéndome una cirugía a corazón abierto, tengo puesto un suéter. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película. ¿Crees que audicioné para ese papel? Él interpretó a Muhammad Ali, yo interpreté a Pookie en New Jack City”.

Rock reveló que la bofetada inspiró el nombre de su programa.

“Will Smith practica la indignación selectiva. Todo el mundo sabe qué mi… pasó. Y todo el mundo realmente sabe que no tuve nada que ver con esa... No tuve ningún ‘enredo’”, dijo, refiriéndose a la descripción de Pinkett Smith sobre el romance que tuvo con el rapero August Alsina mientras estaba casada con Smith. Pinkett Smith hizo la admisión directamente a Smith en un episodio del programa online de ella llamado ‘Red Table Talk’.

“Su esposa se estaba co… al amigo de su hijo, ¿de acuerdo? Normalmente no hablaría de esta mi…, pero por alguna razón... (ellos) pusieron esa mi… en Internet. No tengo idea de por qué dos personas talentosas harían algo tan bajo. ¿Qué carajo?”, comentó Rock.

“Todo el mundo aquí ha sido engañado. Ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en la televisión... Ella lo lastimó a él mucho más de lo que él me lastimó a mí”, dijo Rock, y agregó que trató de llamar a Smith después para “darle mis condolencias”, pero no le atendió. “(…) ¿Y a quién golpeó? A mí “, agregó entre risas.

“Amé a Will Smith, toda mi vida lo amé. Lo vi abrir para Run DMC... ha hecho algunas películas geniales. He apoyado a Will Smith toda mi vida. Y ahora veo (la película) ‘Emancipation’ solo para verlo gritar”.

En sus palabras, Rock mencionó que no tomó represalias en la noche “porque tengo padres. Porque me criaron. ¿Y sabes lo que me enseñaron mis padres? No pelees frente a los blancos”.

Smith sí ha hablado en varias ocasiones sobre la bofetada, e incluso se disculpó públicamente con Rock al día siguiente en Instagram, donde escribió: “Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”. Meses después, mencionó que había tratado de conversar con Rock pero él “no está listo para hablar”.

