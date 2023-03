Pánico en el aire: un vuelo a Florida regresa a Cuba por incendio en el motor

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Un avión de Southwest Airlines que iba a Florida desde Cuba se vio obligado a regresar el domingo tras chocar con varios pájaros, lo que provocó un incendio en un motor y llenó la cabina de humo, informó la aerolínea. No se reportaron heridos.

El vuelo 2923 despegó el domingo por la tarde del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana con rumbo al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. El avión “experimentó el impacto de aves en la nariz y un motor”, informó la empresa.

📌 Así fueron los momentos de pánico que vivieron los pasajeros de un vuelo de Southwest que había despegado de La Habana cuando un motor explotó.



🗣 @martinberlanga tiene los detalles. pic.twitter.com/2SAz2lEion — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) March 6, 2023

Un pasajero dijo a la televisora WSVN que el impacto causó una humareda dentro del avión e hizo que se desplegaran las mascarillas de oxígeno de emergencia.

“Era como un olor a quemado y me lastimaba el rostro. Se me pusieron los ojos muy rojos, me ardía el pecho”, dijo Steven Rodriguez.

Los pilotos lograron regresar a salvo a La Habana, donde 147 pasajeros y seis tripulantes evacuaron el avión por los toboganes inflables, indicó la línea aérea.

La aerolínea trasladó a los pasajeros y tripulantes a la terminal del aeropuerto y acomodó a los clientes en otro vuelo a Fort Lauderdale, informó Southwest Airlines.

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.