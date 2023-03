Murió el músico Gary Rossington, miembro fundador de Lynyrd Skynyrd

(TELEMUNDO ATLANTA). Gary Rossington, el último miembro original sobreviviente de Lynyrd Skynyrd y quien también ayudó a fundar el grupo, murió el domingo a sus 71 años. Hasta tempranas horas del lunes no había revelado la causa de muerte.

“Con nuestro más profundo afecto y tristeza debemos anunciar que hoy perdimos a nuestro hermano, amigo, familiar, compositor y guitarrista, Gary Rossington”, indicó la banda en Facebook. “Gary está ahora en el cielo con su familia y sus hermanos de Skynyrd y tocando bonito, como siempre hace. Por favor, tengan a Dale, Mary, Annie y toda la familia Rossington en sus plegarias y respeten la privacidad de la familia en este momento difícil”.

Rossington engañó a la muerte más de una vez, según la revista Rolling Stone. En 1976 sobrevivió a un accidente en el que chocó su Ford Torino contra un árbol, lo que inspiró el tema de advertencia de la banda ‘That Smell’. Al año siguiente salió con vida del accidente de avión en el que murieron el cantante Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines y la vocalista de apoyo Cassie Gaines, aunque se rompió los dos brazos y una pierna y sufrió perforaciones en el estómago y el hígado.

“Fue algo devastador”, dijo a Rolling Stone en 2006. “Uno no puede hablar de eso con indiferencia y no tener sentimientos al respecto”. Años más tarde, Rossington pasó por una cirugía de quíntuple bypass en 2003, sufrió un ataque al corazón en 2015 y tuvo numerosas operaciones de corazón posteriores, como cuando abandonó Lynyrd Skynyrd en julio de 2021 para recuperarse de otra intervención. En conciertos recientes, Rossington tocaba en partes del espectáculo y en ocasiones se ausentaba en conciertos enteros.

Rossington nació el 4 de diciembre de 1951 en Jacksonville, Florida, y fue criado por su madre tras la muerte de su padre. Tras conocer al baterista Bob Burns y el bajista Larry Junstrom, Rossington y sus nuevos amigos formaron una banda que trataron de alternar con su amor por el baloncesto.

Según Rolling Stone, fue en un juego de Little League cuando Ronnie Van Zant envió una pelota contra la espalda del jugador rival Bob Burns y conoció a sus futuros compañeros de grupo. Rossington, Burns, Van Zant y el guitarrista Allen Collins se reunieron esa tarde en la casa de Burns en Jacksonville para tocar ‘Time Is on My Side’, de los Rolling Stones.

Llamaron a su grupo Lynyrd Skynyrd, una referencia a un entrenador deportivo de nombre similar en la escuela secundaria de Rossington y a un personaje del éxito de 1963 ‘Hello Muddah, Hello Fadduh’, y publicaron su álbum debut en 1973. El disco, una colección de blues rock con toques de country y soul sureño, incluía temas que se convirtieron en clásicos, como ‘Tuesday’s Gone’, ‘Simple Man’ y ‘Gimme Three Steps’. Pero fue el tema final, la canción de casi 10 minutos ‘Free Bird’, la que se convirtió en la carta de presentación del grupo, en parte por la interpretación de Rossington en su Gibson SG.

Rossington dijo a Rolling Stone que nunca había considerado a Skynyrd como una banda trágica, pese al drama y la muerte en torno al grupo. “No lo veo como tragedia, lo veo como la vida”, dijo en el acto para incluir al grupo en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2006. “Creo que lo bueno supera a lo malo”.

