Predicciones de los Premios Oscar 2023: ¿Quién ganará la estatuilla a “Mejor Película”?

Los Premios Oscar 2023 están cada vez más cerca, y, además, de toda la expectativa por la presentación de Rihanna en esta gran ceremonia, las predicciones de quiénes serán los ganadores no se han hecho esperar. ¿Cuál de todos estos filmes se llevará la codiciada estatuilla a Mejor Película 2023?

Si ya sabes dónde ver la retransmisión de los Oscar 2023 este domingo 12 de marzo, solo te resta ponerte cómodo, preparar tus palomitas y disfrutar de estas fascinantes producciones. A continuación, te contaremos cuáles son las predicciones para esta entrega de premios.

¿Quién tiene más probabilidades de ganar el premio a “Mejor Película”?

Aunque la 95 edición de los Premios Oscar ha estado muy reñida en todas las categorías, 10 películas actualmente batallan por el puesto de “Mejor Película 2023″.

Según los expertos del séptimo arte, las probabilidades de ganar se sitúan de la siguiente manera:

1. Everything Everywhere All at Once

2. The Fabelmans

3. The Banshees of Inisherin

4. TÁR

5. All Quiet on the Western Front

6. Elvis

7. Triangle of Sadness

8. Top Gun: Maverick

9. Women Talking

10. Avatar: The Way of Water

Predicciones de los Oscar 2023: “Everything Everywhere All at Once” es la gran favorita de la noche

Todo apunta a que Everything Everywhere All at Once se llevará el Oscar como “Mejor Película” y todo gracias a su estelar rendimiento en taquilla. Con un guion extremadamente original y una recaudación global de 106 millones de dólares, los aplausos de la crítica no cesaron hasta situarla en el epicentro de las favoritas, convirtiéndose ahora mismo en la principal candidata con un total de 11 nominaciones.

Algunas de las otras categorías donde está nominada Everything Everywhere All at Once, además de película del año, fueron bastante inesperadas como por ejemplo “Mejor Canción Original”, algo que afianza su gran atractivo.

En comparación con éxitos de taquilla como Top Gun: Maverick, otra de las producciones predilectas según las predicciones de los Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once cuenta con nominaciones concretas para la dirección, así como cuatro nominaciones para cada miembro de su reparto principal y sus realizadores.

Cabe destacar que 11 nominaciones es un increíble récord fruto de un año de excelentes resultados en taquilla, lo que la ha llevado a ocupar contundentemente el puesto número 1 (para muchos críticos) o, al menos, el número 2 en las votaciones preferentes de la Academia.

Por su parte, sus competidores más cercanos son The Fabelmans, The Banshees of Inisherin y TÁR, aunque ninguna de ellas cuenta con las nominaciones precursoras en hardware como lo ha hecho Everything Everywhere All at Once.

Esta película se ha convertido en poco tiempo en la gran favorita por su trama emocionante y audaz que no sólo ahonda en la excelencia cinematográfica actual, sino que también abre las puertas para las grandes producciones que están por venir, específicamente en las historias originales en Hollywood.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.