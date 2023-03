Muere el actor Tom Sizemore a sus 61 años tras sufrir aneurisma

(TELEMUNDO ATLANTA). Tom Sizemore, quien actuó en la cinta ‘Saving Private Ryan’ (‘Rescatando al soldado Ryan’) y cuya fulgurante estrella en la década de 1990 se apagó debido a sus líos de violencia de pareja y drogas, murió el viernes a sus 61 años.

El actor había sufrido un aneurisma cerebral el 18 de febrero en su casa en Los Ángeles. Murió cuando se encontraba dormido en un hospital en Burbank, California, dijo su representante Charles Lago.

Sizemor se convirtió en un astro cuyas interpretaciones fueron aclamadas por sus papeles en ‘Natural Born Killers’ y la película policial de suspenso ‘Heat’ que se volvió un clásico.

ARCHIVO - Tom Sizemore posa para un retrato en The Collective and Gibson Lounge Powered by CEG, durante el Festival de Cine de Sundance, el viernes 17 de enero de 2014, en Park City, Utah Foto de Victoria Will/Invision/AP, Archivo (Victoria Will | Victoria Will/Invision/AP)

Sin embargo, su grave dependencia en el consumo de sustancias, acusaciones de maltrato y múltiples roces con la ley destruyeron su carrera, perdió su casa y fue a dar a prisión.

Cuando la ola del movimiento global ‘MeToo’ (YoTambién) alcanzó su cúspide a finales de 2017, Sizemore también fue acusado de haber toqueteado en 2003 a una niña de 11 años de Utah en un escenario. No se presentaron cargos en su contra.

A pesar de sus numerosos líos legales, Sizemore mantuvo constantes créditos cinematográficos y televisivos, aunque su carrera jamás volvió a alcanzar el mejor momento de su trayectoria profesional.

Aparte de ‘Black Hawk Down’ y ‘Pearl Harbor’, la mayoría de sus actuaciones en el siglo XXI correspondieron a producciones de bajo presupuesto y de menor exposición en las que siguió interpretando a los personajes bruscos y robustos que lo hicieron famoso.

ARCHIVO - El actor Tom Sizemore llega al estreno de "The Expendables 3" en Los Ángeles, el 11 de agosto de 2014. Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo (Jordan Strauss | AP)

“Fui una persona que salió desde abajo y alcanzó la cima. Tuve una casa de millones de dólares, el Porsche, el restaurante del que fui copropietario con Robert De Niro”, escribió Sizemore, nacido en Detroit, en su libro de memorias de 2013 titulado ‘By Some Miracle I Made It Out of There’ (Sobreviví de milagro). “Y ahora no tengo absolutamente nada”.

El título de libro fue tomado de una frase manifestada por su personaje en ‘Saving Private Ryan’, papel por el que sonó como posible aspirante al Oscar. Sin embargo, el actor escribió que ese éxito lo convirtió en un “astro cinematográfico echado a perder”, en un “tonto arrogante” y al final en “adicto a la esperanza de morir”.

El artista fue arrestado en diversas ocasiones por violencia de pareja. Sizemore estuvo casado una vez, con la actriz Maeve Quinland, y fue arrestado porque presuntamente la golpeó en 1997. Aunque los cargos fueron retirados, la pareja se divorció en 1999.

Sizemore fue declarado culpable de maltratar a su exnovia Heidi Fleiss en 2003, el mismo año en el que no impugnó cargos presentados en su contra y evitó el juicio en otro caso separado también de maltrato, y fue sentenciado a prisión.

Fleiss testificó que Sizemore la había golpeado en Nueva York al punto que les fue imposible asistir a la premiere de ‘Black Hawk Down’.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.