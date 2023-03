Reportan huelga de hambre masiva en centro de procesamiento de ICE en Louisiana

Jena, Louisiana (Telemundo Atlanta) - Una huelga de hambre masiva está en marcha en el Centro de Procesamiento de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la región central del estado de Louisiana, informa la organización Detention Watch Network.

Según el reporte de DNW, unas 300 personas rechazaron el desayuno este lunes para marcar el inicio de una huelga de hambre y exigir su inmediata liberación de las instalaciones de procesamiento de inmigrantes en Jena, Louisiana, administradas por la corporación GEO Group.

También te puede interesar:

“El lunes en la noche, hablé con uno de los huelguistas que estima que cientos de detenidos en nueve o diez de las unidades de la instalación están participando,” dijo a DNW Natalia Renta, una abogada voluntaria.

“Los detenidos en el Centro de Procesamiento del centro de Louisiana están cansados de las horrendas condiciones y han decidido participar en la huelga de hambre para exigir que realicen mejoras inmediatamente. Estas personas merecen instalaciones limpias que no comprometan su salud física o mental,” dijo Luba Cortes, coordinadora de defensa de los inmigrantes de la organización Make the Road New York.

DNW informa que los participantes en la huelga también exigen productos básicos de higiene personal como papel higiénico, desodorante, jabón, cepillos y crema de dientes, así como desinfectantes e instalaciones sanitarias limpias. La transparencia por parte de las autoridades de inmigración en cuanto al estatus de los casos individuales es otra de sus demandas.

Estaremos siguiendo esta noticia en desarrollo.

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.