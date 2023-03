¡Indignante! Cajera latina recibió una brutal golpiza tras una discusión con mujeres en Nueva York

Una fila en un supermercado en El Bronx dio un giro violento el pasado domingo, cuando una cajera latina fue víctima de una golpiza: varias mujeres la atacaron en su caja registradora, tras una presunta discusión.

Todo quedó grabado en un vídeo por las cámaras de vigilancia de la tienda. La violencia en Nueva York no parece dar tregua, y esta vez, el hecho ocurrido en El Bronx ha indignado a la comunidad latina.

Las autoridades de la policía de la Gran Manzana reportaron el incidente, que, además, fue reseñado por el NY Post, donde la víctima dio sus declaraciones y rápidamente se hizo viral.

Lisbel Rodríguez Luna recibió una golpiza, terminó maltratada, adolorida y con temor por su vida. Según sus declaraciones, el ataque del domingo en el Food Universe en Fordham Manor inició por una discusión sobre el cobro de unas botellas reciclables una semana antes del incidente.

Violencia en Nueva York: ¿Cómo ocurrió el ataque en el supermercado de El Bronx?

De acuerdo con la reseña y las imágenes de vigilancia obtenidas, varias mujeres irrumpieron en el lugar de trabajo de la cajera latina y la golpearon, mientras otros empleados de la tienda intentaban alejar a las atacantes.

La cajera latina, Lisbel Rodríguez Luna, se recuperó en su casa y explicó que el encuentro violento comenzó la semana anterior, cuando se dirigió a una de las mujeres por saltarse la fila para entregar una multa por dinero en efectivo a cambio de botellas recicladas.

De acuerdo con las declaraciones de la cajera latina, “Había otras dos mujeres en la fila y ella dio la vuelta y me entregó el boleto y le pregunté, le dije: ‘Señorita, ¿es su turno? ¿Te dio su turno?’, señalando a la mujer que estaba esperando en la fila”, recordó Rodríguez tras el ataque en tienda de comestibles.

“Ella dijo: ‘Perr*, eso no es asunto tuyo. Será mejor que me des mi dinero’”, dijo la víctima a The Post.

“’Voy a patearte el trasero. Voy a matarte. ¡Voy a traer a mis hijas y todos vamos a patearte el trasero!’”.

“Tomé su boleto y le di dinero, alrededor de $15″, dijo. “Estaba aterrada”. Cuando la mujer regresó al supermercado de El Bronx el pasado domingo, el gerente de la tienda interceptó a la mujer afuera y trató de calmar la situación.

De hecho, cambió a Rodríguez de su puesto de trabajo para esperar que la atacante se fuera. Sin embargo, la mujer esperó afuera. José Minaya, gerente del supermercado Food Universe indicó: “la mujer esperó afuera”.

“Puedes verla aquí en el video esperando afuera, llamando a sus hijas y luego vinieron sus hijas. Eran tres hijas y otra mujer mayor, así que eran cinco en total”.

Las mujeres se encontraron afuera, entraron e inmediatamente atacaron a la cajera latina

El violento ataque en el supermercado de El Bronx generó conmoción entre los presentes, y, aunque los empleados intentaron separar la pelea, Lisbel Rodríguez Luna recibió golpes, tirones de cabello, puñetazos, rasguños y otros ataques físicos.

Un portavoz confirmó que alrededor de la 1:15 p.m. del domingo llamaron a la policía de Nueva York. La víctima rechazó la atención médica en el lugar y hasta ahora, el incidente está bajo investigación, por lo que no se han realizado arrestos.

La latina fue víctima de una golpiza en su puesto de trabajo y declaró: “Nadie me atacó nunca así”. Agregó que está aterrorizada de volver al trabajo porque sus atacantes todavía andan sueltas, saben dónde ubicarla y pueden regresar al supermercado.

Pero “tengo que volver”, dijo. “Tengo que trabajar. Necesito dinero. Necesito mi trabajo. No sé qué más puedo hacer”.

Por su parte, el grupo de defensa Acción Colectiva para Proteger Nuestras Tiendas instó a los políticos a proteger a los trabajadores, mientras que la policía de Nueva York está pidiendo ayuda a la comunidad para recaudar información sobre el ataque en tienda de comestibles.

