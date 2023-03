Un científico fue de compras a Walmart y terminó haciendo historia: encontró un insecto del Jurásico

ATLANTA, Georgia (Telemundo Atlanta) - Un insecto del periodo Jurásico, que se creía desaparecido de la región oriental de América del Norte por al menos 50 años, fue redescubierto en un Walmart de Arkansas.

Michael Skvarla, director de Laboratorio de Identificación de Insectos de la Universidad Estatal de Pensilvania, encontró el enorme y peculiar insecto en una de las paredes exteriores una de las tiendas de la cadena ubicada en la localidad de Fayetteville.

“Vi el enorme insecto y me pareció interesante, así que lo tomé con la mano y seguí haciendo mis compras con él entre mis dedos. Llegué a casa, lo coloqué en un soporte y rápidamente me olvidé de él por casi una década,” dijo el científico recordando el evento ocurrido en 2012

Lo que no sabía era que varios años después descubriría, casi por casualidad, que ese enorme insecto volador era un espécimen “súper raro” de la era de los dinosaurios conocido como crisopa gigante.

La clase por Zoom que hizo historia

En el otoño de 2020, durante la pandemia de COVID-19, Skvarla estaba impartiendo un curso en línea sobre biodiversidad y evolución en los insectos en el que estaba utilizando su colección personal. Fue durante una videoconferencia cuando se dio cuenta de que lo que estaba presentando a sus alumnos no era una “hormiga león”, como había clasificado inicialmente el espécimen. Ya con el insecto bajo el microscopio, notó que las características no coincidían.

“Nos dimos cuenta de que el insecto no era lo que decía la etiqueta sino una crisopa gigante súper rara. Todavía recuerdo la sensación. Fue muy gratificante sentir que la emoción no se apaga, que la curiosidad no se pierde. Ahí estábamos haciendo un descubrimiento científico en medio de una clase en línea,” recuerda Codey Mathis, un candidato a doctorado en entomología de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Para de despejar cualquier duda, Skvarla y sus colegas realizaron pruebas de ADN. Una vez confirmada su verdadera identidad, la crisopa gigante de Walmart fue incluida en la colección del Museo Entomológico Frost de la Universidad Estatal de Pensilvania para que científicos y estudiantes puedan analizarla a profundidad.

El hallazgo cobro notoriedad en las últimas semanas debido a un reporte que Skvarla presentó sobre el tema en colaboración con su colega J. Ray Fisher ante la Sociedad Entomológica de Washington.

Un misterio por descubrir

El hecho de que una crisopa gigante haya sido encontrada en el área urbana de Fayetteville, Arkansas puede ser indicio de una historia más amplia acerca de la biodiversidad y el medioambiente, explica Skvarla. Él dice que hay varias hipótesis sobre las causas de la desaparición de la crisopa gigante de America del Norte pero que la conclusión definitiva sigue siendo un misterio por descubrir.

