Revelan causa de muerte de Irma Serrano, famosa actriz conocida como ‘La Tigresa’

La famosa actriz, cantante y política mexicana Irma Serrano, conocida como 'La Tigresa', murió el miércoles a los 89 años por una causa que no se mencionó en primera instancia, pero más tarde la revelaron los familiares.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México informó de la muerte de Serrano, quien era socia de la organización. Representantes de la ANDI confirmaron el deceso ocurrido a la 1:00 am a The Associated Press (AP).

“A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, señaló la ANDI en su cuenta de Twitter. No se precisaron las causas del deceso en ese momento, según el reporte de AP.

No obstante, horas después la familia indicó que la muerte de la actriz se produjo por un ataque al miocardio.

Luis Felipe García, uno de los sobrinos de ‘La Tigresa’, contó en el programa televisivo ‘Ventaneando’ que aunque la actriz estaba estable, a principios de la semana cambió su estado de ánimo y apetito, lo que les pareció extraño.

“Te soy sincero, nos tomó por sorpresa. Siempre fue muy sana, no fue una mujer de achaques o que se quejara de algo. Llevaba días comiendo irregularmente, siempre fue de buen comer. De repente bien y de repente mal, se empezó a sentir un poquito mal ayer (martes)”, relató.

Entonces, la familia la llevó al hospital, pero su salud se complicó rápidamente y falleció. “No sabíamos bien qué era, pasan horas para encontrarle una vena, para picarle a la pobre, sufría mucho, y estando ahí se sintió mal y el corazón que no avisa… nos traicionó”, lamentó.

Un historial de actuación

De acuerdo con el reporte de AP, Serrano comenzó su carrera como bailarina y poco después como intérprete de música ranchera a comienzos de la década de 1960. Entre sus créditos de cine destacan ‘Naná’ (1979), ‘La Martina’ (1972) y ‘La tigresa’ (1973), que le valió su apodo.

De 1994 al año 2000 incursionó en la política, fue diputada por el Partido Revolucionario Institucional y senadora por el Partido de la Revolución Democrática, acotó la mencionada agencia de noticias.

La actriz, cuyo nombre completo era Irma Consuelo Serrano Castro Domínguez, nació el 9 de diciembre de 1933 en el sureño estado de Chiapas, México. Su padre era poeta y periodista y su madre era hacendada. La famosa poeta mexicana Rosario Castellanos era su prima, destacó AP.

Serrano, agregó la agencia informativa, fue retratada por Diego Rivera cuando era adolescente y con el paso de los años llegó a ser dueña del Teatro Fru Fru de la Ciudad de México, donde actuó y produjo diversas obras teatrales.

Famosa por sus maquillajes recargados y atuendos extravagantes, se la relacionó sentimentalmente con el político Fernando Casas Alemán, con el empresario Alejo Peralta y con el entonces presidente de México Gustavo Díaz Ordaz, quien estaba casado, mencionó AP.

Escribió los libros ‘A calzón amarrado’, ‘Sin pelos en la lengua’ y ‘Una loca en la polaca’. En televisión actuó en las producciones ‘La madrastra’, ‘Yara’ y ‘¿Qué nos pasa?’. Otros de sus filmes son ‘Santo contra los zombies’, ‘Tiburoneros’, ‘Gabino Barrera’ y ‘Los amores de Juan Charrasqueado’, detalló AP.

