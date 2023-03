¡Polémico! Julián Gil le suplica a Marjorie de Sousa que le permita estar con su hijo Matías

Lo que empezó como una historia de amor entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, se convirtió en una batalla legal y con el tiempo, una enemistad que involucra la custodia de Matías Gregorio Gil De Sousa.

Los actores comenzaron siendo amigos, mientras se desenvolvía una bonita relación y en poco tiempo se enteraron que iban a ser padres. Todo parecía color de rosas pero, cuando su hijo estaba por nacer, repentinamente decidieron separarse.

La ruptura pronto se volvió una completa controversia: juicios, peleas, medios involucrados y todo un asunto legal en desarrollo.

Este año, el 30 de enero, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, Matías Gregorio, cumplió 6 años. En todo este tiempo, el actor argentino no ha podido compartir como le gustaría con su hijo. La custodia total del niño fue designada a su madre, aunque Gil debe pagar una manutención mensual.

La actriz venezolana es quien debe permitirle a Julián Gil acercarse a Matías. Pero, hasta ahora, Marjorie de Sousa se ha mantenido hermética y no ha otorgado la oportunidad para que el actor pueda estar con su hijo.

¿Por qué Julián Gil no puede ver a su hijo?

Aunque la prensa ha cuestionado a Marjorie de Sousa, la actriz venezolana ha reiterado que no quiere hablar sobre el tema, que es “una dama” y no hablará de su vida privada con los medios. En un reciente vídeo del programa “¡Siéntese quien pueda!”, un reportero intentó indagar en el tema de Julián Gil y su hijo Matías Gregorio.

La actriz venezolana, visiblemente incómoda, no quiso responder a las preguntas y reiteró que no hablaría de eso con los medios. Rápidamente fanáticos y seguidores defendieron a la actriz, alegando que Julián Gil habría “negado” a Matías y a través de una prueba de ADN fue que aceptó su paternidad.

Los problemas legales de la ex pareja tuvieron una fuerte repercusión en su relación, lo que podría ser el motivo por el cual Marjorie de Sousa no permite que Julián Gil vea y comparta con Matías Gregorio. Sin embargo, Julián Gil ha afirmado que todo se trata de un capricho de la actriz venezolana.

Julián Gil le suplica a Marjorie de Sousa: “te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo”

El actor argentino es actual conductor del programa, “¡Siéntese quien pueda!”, donde tuvo la oportunidad de expresarse para dar su postura sobre su relación con Marjorie de Sousa y la decisión de apartar a su hijo de él, desde el 2017.

“Lo único que voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones, te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo”, mencionó Gil en el programa estadounidense.

También acotó que el pequeño lo merecía, no solo a él, sino a toda su familia paterna. “Creo que le estás privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá. He dicho”, indicó Gil refiriéndose a Marjorie de Sousa.

El actor aseguró que se trataba de una situación muy delicada, donde había una mezcla de sentimientos, y que, ya tenía muchos meses escuchando a la actriz venezolana decir ‘soy una dama y no quiero hablar de esto’.

Aunque la custodia de Matías Gregorio Gil De Sousa pertenece exclusivamente a su madre, solo el tiempo dirá si la actriz venezolana permitirá que Julián Gil y su hijo Matías fomenten una relación más cercana.

