Alicia Machado revela el look que tendrá en ‘Juego de Mentiras’, nueva telenovela de Telemundo

(TELEMUNDO ATLANTA). La actriz Alicia Machado vuelve a las telenovelas gracias a la nueva producción de Telemundo titulada ‘Juego de Mentiras’, donde interpretará a una senadora con un elegante look del que acaba de dar un adelanto en sus redes sociales.

‘Juego de Mentiras’ se estrenará el martes 7 de marzo, pero la exmiss Universo utilizó su Instagram para mostrar cómo se verá en la esperada telenovela en la que encarnará a la senadora Alejandra Edwards, quien lucirá el cabello rubio estilo ‘bob’, liso y corto.

“La senadora #AlejandraEdwards, interpretarla es un gran desafío. Como #actress no me cambio por ninguna. Coming soon #JuegoDeMentiras. La gran nueva superproducción de @telemundoseries @telemundo #2023″, escribió la venezolana en la publicación.

Alejandra Edwards es “la malvada más interesante” que ha interpretado, según ha dicho la propia Alicia Machado.

Aunque en la vida real la también empresaria es muy extrovertida, sensual y ‘sin pelos en la lengua’, su personaje parece ser más reservado, analítico y conservador, lo que le permitirá explorar un nuevo rol actoral.

“Si prestas atención descubrirás todas las mentiras que nos acompañan día con día. Este próximo 7 de marzo por @telemundo Yo Soy #AlejandraEdwards”, escribió en otro post. Y en la más reciente publicación, manifestó: “El poder y las apariencias son lo único que me importa. Conoce a la senadora #AlejandraEdwards en #JuegoDeMentiras. Coming son @telemundo. Ya estamos listos para llevar a tu pantalla esta súper producción llena de intrigas, secretos y pasión, que te dejará al borde de tu asiento. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Prepárate para descubrirlo”.

La telenovela, protagonizada por Arap Bethke, Altaír Jarabo y María Elisa Camargo, arranca el próximo martes 7 de marzo a las 10PM/9C por Telemundo.

