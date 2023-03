Adamari López desata controversia al publicar mensaje para su ex

(TELEMUNDO ATLANTA). La presentadora televisiva Adamari López generó una enorme controversia entre sus fanáticos en Instagram al publicar un mensaje para su expareja.

Al igual que millones de personas en el mundo, Adamari López es fanática de la cantante colombiana Shakira y en esta oportunidad usó la exitosa canción ‘Music Sessions #53′ para dedicarle unas palabras a su ex, aunque no lo nombró.

En un reciente video publicado en Instagram, la conductora del programa ‘Hoy Día’ hizo una referencia a su vida personal mientras cantaba el tema escrito por Shakira y Bizarrap, que es una fuerte crítica contra Gerard Piqué, expareja de la colombiana.

“Qué suerte tiene mi ex de que yo no canto”, manifestó Adamari López en la grabación. A su vez, indicó en la descripción del post: “¡Qué suerte tienen algunos! ¿Cómo titularían una canción mía?”.

Sin embargo, muchos de sus fanáticos no comentaron sobre un posible título de un sencillo, sino sobre la indirecta que la también actriz puertorriqueña estaba lanzando.

“Tremenda tabla. No le importa el qué dirán. Ella factura, y bien, con todo eso. ¡Muy bien, Adaaaa! Me encantan tus publicaciones”, “Bien lo dijo una sabia… vive y deja vivir. Pasa la página yaaa, mujer de Dios”, “Así no se habla del padre de tu hija. Está bien que tengas esos sentimientos, pero eso te quedó mal”, “No olvides que es el hombre que más tu hija ama”, “Supéralo y no te hagas más la víctima. Con Fonsi pasó lo mismo y es feliz con su esposa y tienen una bella familia. Trata de crear la tuya”, “Y si solo está molestando, qué gente tan amargada hay en el mundo”, son algunos de los mensajes a favor y en contra que pueden leerse en el post.

