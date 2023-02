Revelan la causa de muerte del actor Jansen Panettiere, hermano de Hayden

(TELEMUNDO ATLANTA). La familia reveló la causa de la repentina muerte del actor y pintor Jansen Panettiere, de 28 años, hermano de la también famosa actriz Hayden.

El deceso del joven actor, que ocurrió la semana pasada, se debió a una cardiomegalia, o agrandamiento del corazón, junto con complicaciones de la válvula aórtica, anunció la familia, de acuerdo con un reporte de Deadline publicado el lunes.

“Aunque ofrece poco consuelo, el médico forense informó que el fallecimiento repentino de Jansen se debió a cardiomegalia (corazón agrandado), junto con complicaciones de la válvula aórtica”, contó la familia en un comunicado citado por ABC News.

“Agradecemos sinceramente la gran cantidad de amor y apoyo hacia nuestra familia mientras navegamos por esta pérdida impensable, y pedimos que se nos regale nuestra privacidad durante este tiempo de duelo”, acotó la familia. “Te amamos mucho Jansen y estarás en nuestros corazones para siempre”.

Jansen Panettiere, el hermano menor de la actriz Hayden Panettiere, murió el 19 de febrero en Nyack, Nueva York. Era un actor que había seguido a su hermana Hayden en el mundo del espectáculo con roles en ‘Even Stevens’, ‘Blue’s Clues’, ‘Ice Age: The Meltdown’ y ‘The Walking Dead’, detalló Deadline.

Nacido el 25 de septiembre de 1994 en Palisades, Nueva York, Panettiere obtuvo sus primeros créditos como actor de doblaje antes de obtener una aparición en 2002 en ‘Even Stevens’, de Disney Channel, protagonizada por un joven Shia LaBeouf. Sus créditos posteriores incluyeron apariciones en 2003 en la comedia televisiva ‘Hope & Faith’ y el drama ‘Third Watch’, y al año siguiente prestó su voz al personaje recurrente Periwinkle en ‘Blue’s Clues’.

Como actor de doblaje, sus créditos incluyen ‘100 Things To Do Before Middle School’, ‘Robots’, ‘Ice Age: The Meltdown’ y ‘The X’s’, entre otros, mencionó el referido medio.

Panettiere, también pintor y artista, apareció junto a su hermana en la película ‘Tiger Cruise’ de Disney Channel en 2004. En 2019, coprotagonizó ‘How High’ 2 de MTV. Hayden Panettiere es mejor conocida por sus papeles televisivos en ‘Heroes’ y ‘Nashville’, así como en la franquicia de películas ‘Scream’.

