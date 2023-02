¡Polémico! Ana Gabriel anuncia su retiro tras confrontación con su público: “pronto dejaré los escenarios”

A solo días de haber comenzado su tour 2023 “Por amor a ustedes” en Estados Unidos, Ana Gabriel anuncia su retiro de la música latina, en medio una incómoda polémica que se generó en su concierto de Los Ángeles, pero, ¿qué pasó en este show de la Luna de América?

El sábado 25 de febrero en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles, miles de fanáticos de Ana Gabriel se hicieron presentes en su concierto para disfrutar de éxitos como “Mi talismán”, “Quién como tú” y “Simplemente amigos”, sin embargo, el concierto no resultó como se esperaba.

¿Qué pasó en el concierto de Ana Gabriel en Los Ángeles?

Durante el espectáculo, la Diva de América, mencionó un tema político que muchos de sus seguidores le reprochaban e incluso la abuchearon por ello. La cantante mexicana quiso hablar sobre la marcha ciudadana que se celebraría el domingo en distintas ciudades en relación a la reforma electoral de México.

Esto fue motivo para que muchos de los asistentes criticarán su punto de vista y le pidieran que solo siguiera cantando, a lo que ella respondió “Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”.

En medio de este incómodo momento, la artista también expresó: “Estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación”.

También agregó: “por esa razón no he vuelto a Venezuela, Cuba y Nicaragua, por eso vengo a los Estados Unidos porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades”.

Luego de esto, la cantante pidió que la disculparan si su actitud fue un poco fuerte, y, de hecho, pidió unos minutos para calmarse, expresando antes de la pausa: “¡Quiero que entiendan que voy a defender siempre a Latinoamérica!”.

Ana Gabriel se retira: La Luna de América revela que pronto dejará los escenarios

Después del acalorado momento que vivió en el escenario, Ana Gabriel reveló que se retirará pronto de la música, en un momento bastante melancólico del show para sus fans:

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo el derecho a disfrutar a mi familia de otra manera”.

En los videos que se difundieron en redes sociales y que pronto se hicieron virales, se puede escuchar como los fans de Ana Gabriel gritan a lo lejos “Nooo, nooo”, mientras la mexicana daba las razones de su retiro, tras 48 años de carrera artista. No obstante, la icónica cantante no dio detalles de cuándo exactamente dejará la música.

La Luna de América se disculpa con su público

Horas después del concierto, la intérprete de “Tú lo decidiste” admitió que se había puesto muy nerviosa y que había perdido los estribos durante su presentación en Los Ángeles, y, por ello, extendió sus disculpas a través de la red social Twitter.

“Pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero, sí me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA. Gracias por su comprensión, los espero mañana”.

