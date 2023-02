¡Rihanna en los Premios Oscar 2023! Interpretará la nominada a mejor canción, Lift Me Up, de Black Panther

La superestrella de Barbados, Rihanna, volverá a los escenarios el próximo 12 de marzo, justamente un mes después del increíble show de medio tiempo del Super Bowl. Esta vez, se presentará en la icónica ceremonia de los Premios Oscar, para interpretar el tema Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever.

El anuncio lo realizaron los productores ejecutivos y showrunners de los premios Oscar, Glenn Weiss y Ricky Kirshner, en un comunicado oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Esta 95.ª edición de los Oscar será más que emocionante, sobre todo con la interpretación de Lift Me Up por la artista ganadora de 9 premios Grammy y 8 álbumes multiplatino.

Lift Me Up: la primera nominación de Rihanna en los Premios Oscar 2023

Lanzada en el 2022, Lift Me Up fue el tema principal de Black Panther: Wakanda Forever. Fue escrita por Tems y Ryan Coogler, la música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson e interpretada por Rihanna.

Esta es la primera nominación de Rihanna en los Premios Oscar, y, no cabe duda que sus fanáticos están esperando un gran show, tal como el que dio la estrella en el Super Bowl.

Por otra parte, la película Black Panther: Wakanda Forever, está nominada en cinco categorías y no solo ofreció la primera nominación de Rihanna en los Oscar, sino también de la estrella Angela Bassett, quien obtuvo por primera vez una nominación de actuación por una película de Marvel.

La 95.ª entrega de los Oscar será el próximo 12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre en Ovation Hollywood, y, además del nuevo show de Rihanna, otra de las presentaciones confirmadas hasta ahora por los productores será la de Sofia Carson y Diane Warren.

¿Qué otras canciones están nominadas junto a Lift Me Up?

Esta canción es una de las candidatas para llevarse el galardonado premio a Mejor canción original y junto a ella, compiten “Applause” de “Tell It Like a Woman”, “This Is Life” de la película “Everything Everywhere All at Once”, “Hold My Hand” del éxito cinematográfico “Top Gun: Maverick” y finalmente “Naatu Naatu” de “RRR”.

Hasta el momento no se han revelado los detalles de la presentación de Rihanna en la 95.ª entrega de los Oscar y la cantante tampoco ha realizado anuncios en sus redes sociales. Sin embargo, los fanáticos están seguros de que el nuevo show de Rihanna será más que emocionante y muchos esperan verla, dando lo mejor de sí en medio del embarazo de su segundo hijo.

