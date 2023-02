Osmel Sousa confiesa en ‘La Casa de los Famosos’ qué es lo que más le atrae en una pareja

(TELEMUNDO ATLANTA). El empresario y célebre entrenador de misses Osmel Sousa confesó en un episodio de ‘La Casa de los Famosos’, el reality show de Telemundo donde participa, qué es lo que más le atrae al momento de buscar una pareja.

En una reciente emisión del exitoso programa, el llamado ‘Zar de la belleza’ conversó con Samira Jalil y le reveló, con su característico sentido del humor, cómo le gustan los hombres.

“‘¿No te gustan los hombres con pluma, no? Así afeminados”, le preguntó Samira Jalil al expresidente del Miss Venezuela al referirse a sus preferencias sexuales.

De inmediato, Osmel Sousa respondió: “¿Cómo ‘con pluma’?”, y la también participante aclaró: “Así muy afeminados”. Entonces, el experto en misses afirmó: “Tienen que ser machotes y si son casados, mejor. O que tengan novia…”.

En modo jocoso, Osmel Sousa dijo que le gustan los hombres que están en una relación porque tiene la oportunidad de “armar lío” y provocar “escena de celos”.

Hace unas semanas, Osmel Sousa abrió su corazón y compartió con los televidentes que tras abandonar su natal Cuba no volvió a ver a sus padres tanto como hubiese querido debido, principalmente, a su orientación sexual, ya que ellos no lo aceptaban.

“Cuando yo salí de mi casa, yo sentí que no me aprobaban como yo era. Yo llevé una infancia tan oprimida… Yo veía siempre a mi madre decir que ella prefería que un hijo de ella muriera si fuera homosexual”, relató.

A su vez, agregó: “Y así pasó el tiempo y no los volví a ver en muchos años. De hecho, a mi papá no lo volví a ver más nunca porque murió cuando yo ya estaba en Venezuela. Cada vez que voy a la iglesia, porque voy mucho, lo primero que pido es perdón por eso. Por no acercarme a mis padres, y es un pesar que llevo por dentro”.

El expresidente del Miss Venezuela aseveró que esa experiencia la compartió en ‘La Casa de los Famosos’ por primera vez, ya que “no le gusta hablar de eso”.

