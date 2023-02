Jurado sentencia a Hollis Daniels a cadena perpetua

LUBBOCK, Texas (Telemundo Lubbock) - Después de 20 horas de deliberaciones, un jurado de Lubbock condenó a un exalumno de Texas Tech a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato en 2017 de un oficial de policía de Texas Tech.

Hollis Daniels comenzó el juicio al declararse culpable de matar a Floyd East, Junior dentro del cuartel general de la policía. El juicio duró casi tres semanas en el Tribunal de Distrito 137, ante el juez John “Trey” McClendon.

Los padres de Hollis Daniels, la familia extendida y los amigos lloraron y se abrazaron, agradecidos de que el jurado salvara la vida de Daniels.

Una de las hermanas de East subió al estrado para leer una declaración de impacto en la víctima.

Miró a Daniels directamente y dijo en parte: “No le mostraste misericordia, y como el cobarde que eres, no le diste la oportunidad de luchar por su vida. Rezo para que la justicia te muestre lo mismo, sin piedad, y que te pudras en el infierno”.

Carmen East, la viuda del oficial Floyd East, emitió esta conmovedora declaración a los seguidores y a la familia Daniels el viernes:

“A Lubbock ya la comunidad de El Paso, de parte de toda la familia y mía, les damos las gracias por cinco largos años de su apoyo y su amor. A la familia de Daniels, mis condolencias. nadie gana Todos sufrimos, todos vamos e intentaremos seguir y encontrar algo de paz”.

La familia creó Texas 635, después del número de placa del oficial East, para brindar apoyo emocional a la familia sobreviviente de las fuerzas del orden.

En su alegato final, la fiscal de distrito electa Sunshine Stanek le pidió al jurado que condenara a muerte a Daniels.

Stanek dijo que fue una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer, pedirle al jurado que matara a este hombre, porque no sentía que otros oficiales y reclusos estarían seguros si pasaba el resto de su vida en una unidad de TDCJ.

Stanek dijo: “Mantengo mi declaración”, cuando le preguntamos al respecto el viernes.

La familia de Daniels y sus abogados se sintieron aliviados por la sentencia del jurado.

A lo largo de esta fase de sentencia, la defensa argumentó que Daniels no estaba en sus cabales cuando apretó el gatillo. Argumentaron que tenía años de depresión y abuso de drogas sin tratar, y en el momento del tiroteo, tenía tendencias suicidas y estaba drogado con Xanax y marihuana, un argumento que la esposa del oficial East también abordó:

“A todos los estudiantes de Texas Tech y todas las universidades que estén considerando suicidarse o que se encuentren en un lugar oscuro, comuníquense con los servicios de su comunidad y hagan un verdadero esfuerzo para sanar y ofrecerse como voluntarios en todo tipo de servicios humanitarios. Entrégate a ti mismo, usa el don que Dios te ha dado para amar, te llenará el alma”.

La sala del tribunal escuchó más testimonios de Daniels y los argumentos finales del Estado y la defensa el miércoles.

Ambas partes tuvieron dos horas para presentar sus argumentos finales antes de que el jurado fuera despedido para deliberar.

La defensa reprodujo una llamada a la cárcel grabada entre Daniels y su padre. Los dos discutieron sobre Dios, el agradecimiento y respondieron oraciones.

En la llamada, Daniels le dijo a su padre: “Le dije: ‘Señor, ¿no puedes llamar mi atención de otra manera?’ Ahora, él tiene mi atención”.

El padre de Daniels le dijo a su hijo que estaba “todavía asombrado” por cómo sus propias oraciones habían sido respondidas. También dijo que oraba por la familia East todas las noches.

Daniels dijo que no podía pensar en cómo estaba la familia East, pero también oró por ellos.

El Estado presentó una carta que Daniels escribió mientras estaba bajo custodia en 2017. Daniels se comparó a sí mismo con un lobo y dijo:

“Los lobos siempre serán más rápidos, más fuertes y más malos. Siempre seré un lobo. Me he mezclado perfectamente con las ovejas. Me he rodeado de ovejas. El lobo vive una vida de libertad, deambula. Las ovejas siguen ciegamente”.

Daniels le dijo al Estado que creía en las cosas que había escrito en la carta en un momento de su vida. También afirmó que una vez se había considerado a sí mismo como un “engañoso” y que tenía una mejor comprensión del mundo que los demás.

El Estado le dijo a Daniels que cuando disparó hacia el Este, no había sido en el “calor del momento” en lo que Daniels estaba pensando. Daniels dijo que sus pensamientos estaban nublados por “Xanax y depresión”.

Daniels también discutió las lecciones que aprendió de sus libros de AA y dijo: “Para recuperar la capacidad de elegir recuperarse, debe tener la experiencia espiritual. Creo que a veces nuestra voluntad es débil, pero nunca desaparece”.

El Estado y la defensa presentan sus alegatos finales. El Estado busca la pena de muerte para Daniels. DA Stanek hizo referencia a su historial de ser manipulador. Stanek también señaló que miles de personas escuchan música rap y usan drogas, y dijo que Daniels no puede usar estas cosas para explicar el tiroteo.

La defensa hizo referencia a su uso extensivo de drogas y mala salud mental, diciendo que no estaba pensando racionalmente cuando ocurrió el tiroteo. El equipo declaró que Daniels ya no representa una amenaza y aún puede contribuir con quienes lo rodean mientras está en prisión. La defensa está luchando para mantenerlo fuera del corredor de la muerte.

Shaley Sanders de KCBD cubrió el juicio desde la sala del tribunal.

