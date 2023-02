Emiten orden de arresto contra el famoso rapero Kodak Black, a quien Trump había indultado

(TELEMUNDO ATLANTA). Un juez de Florida emitió una orden de arresto contra el rapero Kodak Black por no pasar una prueba de drogas mientras estaba en libertad bajo fianza por un cargo de drogas anterior, indicaron registros judiciales citados por la agencia de noticias The Associated Press (AP).

La orden se emitió el jueves después de que Black, cuyo nombre legal es Bill Kapri, no se presentó a una prueba de drogas programada que debía efectuarse a principios de febrero y luego, días después, entregó una muestra que dio positivo por fentanilo, detallaron los registros.

Kodak Black llega a los American Music Awards el 20 de noviembre de 2022 en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo (Jordan Strauss | Jordan Strauss/Invision/AP)

La jueza del condado de Broward, Barbara Duffy, emitió la orden de arresto y escribió que el rapero había violado las condiciones de su liberación previa al juicio por un cargo de tráfico de oxicodona registrado en julio pasado.

Black se había declarado inocente del cargo de tráfico. Su abogado no estuvo disponible de inmediato para ofrecer comentarios el domingo, acotó AP.

En enero de 2020, el entonces presidente Donald Trump conmutó una sentencia de prisión federal de tres años que tenía el rapero por falsificar documentos utilizados para comprar armas. Black había cumplido aproximadamente la mitad de su condena.

En la actualidad, Black está nominado como artista de hip-hop del año en los iHeartRadio Music Awards y ha vendido más de 30 millones de sencillos, teniendo grandes éxitos como ‘Super Gremlin’, que alcanzó el número tres en el Billboard Hot 100 el año pasado, detalló AP.

