Chiquis Rivera encanta con sensual escote y muestra por qué no la “pueden olvidar”

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Chiquis Rivera exhibió un sensual escote y mostró por qué no la “pueden olvidar” a través de un video publicado en su Instagram esta semana.

En la grabación, la cantante de ‘Porque soy abeja reina’ presumió su figura en un ajustado vestido violeta de pronunciado escote en el centro y a los lados, decorado con cintas del mismo color. Además, el traje también poseía aberturas en los costados de la parte inferior, lo que le permitía lucir sus definidas piernas.

“Pa’ que vayan y digan”, escribió Chiquis Rivera en la descripción del post junto a las etiquetas ‘Hechicera’ y Maná. El mensaje hacía referencia a la canción ‘Hechicera’ de la legendaria banda Maná, que la artista colocó de fondo en su video mientras bailaba sensualmente.

En el clip, Chiquis Rivera escribió: “Cuando me preguntan por qué no me pueden olvidar”, mientras sostenía un artículo de aromaterapia como si estuviese hechizando a la audiencia. Esta escena generó debate entre sus usuarios, ya que algunos criticaron la alusión a la hechicería y otros destacaron los beneficios relajantes de esa fragancia.

“Para los que no sepan, eso es salvia. Es muy bueno, ayuda a vibrar alto, desbloquear cualquier mala energía y son cosas naturales. Me encanta”, “Bueno, ¿no que es cristiana?”, “Pues no, que con Dios todo, sin Él nada”, “Aprenda aromaterapia y luego habla. Su olor relaja, por eso muchos los asocian con limpieza energética y, los muy dizque cristianos, educación es primordial antes de emitir o seguir propagando lo que no saben. Lean”, “Wooo, tanto drama. Eso no es nada malo, jajaja, aprendan. Eso es Sage. Buenísimo para relajarse y meditar, limpia el aura. ¡Qué es lo malo, por Dios! Ya eduquemos al mundo”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos en la publicación.

