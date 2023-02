Real Madrid vs Barcelona: ¿Dónde ver el Clásico de la Copa del Rey 2023 en TV y streaming?

La Copa del Rey 2023 está en su etapa más decisiva, con solo cuatro de los mejores equipos del torneo y partidos de gran nivel para las semifinales. Sin duda alguna, el clásico Real Madrid vs Barcelona es el partido más esperado del año por el fútbol español.

Por si fuera poco, este Clásico de la Copa del Rey 2023 será doble, con partidos de ida y vuelta, lo que promete una experiencia única y juegos de alto calibre. En el sorteo al azar realizado el 30 de enero, puso frente a frente al Real Madrid vs FC Barcelona.

Además del Clásico del fútbol, en las semifinales de la Copa del Rey 2023 también estarán jugando Osasuna vs. Athletic de Bilbao para ganarse un lugar en la final.

Los equipos fueron emparejados según la clasificación de los cuartos de final, y los fanáticos del fútbol no podrían estar más felices de presenciar este gran Clásico de la Copa del Rey 2023.

¿Quieres saber más sobre el partido de ida? ¡Sigue leyendo! A continuación, te diremos los detalles del partido Real Madrid vs Barcelona, fecha, hora y dónde verlo.

¡En semifinales! ¿Dónde y cuándo será el Clásico de la Copa del Rey?

El partido de ida se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, de acuerdo con los resultados del sorteo, por lo que los merengues de Carlo Ancelotti,serán los primeros en jugar como locales. Este Clásico del fútbol está estipulado para el próximo jueves 2 de marzo.

Real Madrid vs. FC Barcelona: ¿A qué hora se puede ver el Clásico de la Copa del Rey 2023?

Sintoniza este importante partido de las semifinales de la Copa del Rey 2023 según tu país:

Ciudad de México: 14:00 hrs

Estados Unidos, Colombia y Perú: 15:00 hrs

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:00 hrs

España: 21:00 hrs

¿Dónde ver el Clásico de la Copa del Rey 2023? Canales de TV y plataformas streaming

Las semifinales serán más que emocionantes con los grandes encuentros deportivos del Real Madrid vs Barcelona y Athletic Bilbao vs Osasuna. ¡No te lo pierdas! Estas son las opciones si deseas ver el Clásico de la Copa del Rey 2023.

Los canales de TV que transmitirán este partido serán ESPN + en Estados Unidos, DirecTV en Sudamérica, Sky México en México y en España los canales RTVE y Movistar.

Mientras tanto, en Streaming puedes disfrutar del Clásico a través de ESPN+ y fuboTV si estás en Estados Unidos, DGO para Suramérica, Blue to Go en México y Movistar Plus+ en España.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.