¡Bochornoso! Corren a Gerard Piqué y Clara Chía de un restaurante, el dueño es fanático de Shakira

Aunque han pasado unos meses, la polémica relación de Gerard Piqué y Clara Chía, sigue dando de qué hablar, la ruptura del futbolista con Shakira ha sido más que criticada. Recientemente Piqué fue captado en un bochornoso momento: lo corrieron de un restaurante en Barcelona junto a su novia, Clara Chía.

¿Por qué expulsaron de un restaurant a Gerard Piqué y Clara Chía?

Según la versión que corre en Internet, la pareja habría salido de noche en una de sus visitas por Barcelona, las cuales se han vuelto públicas y documentadas.

Esta vez fueron a cenar en un restaurant de comida japonesa, pero según testigos, al ingresar al lugar, el dueño no les permitió quedarse y los expulsó inmediatamente, ya que se trataba de un fanático de Shakira.

En el vídeo viral de Gerard Piqué y Clara Chía no se observa cuándo los despachan del lugar, pero sí captaron cómo la pareja dejó el restaurante en Barcelona con una actitud de molestia, subiendo rápido al automóvil y marchándose en el acto.

En el famoso restaurante japonés en Barcelona, España, decidieron no atenderlos y, por el contrario, indicarles que abandonaran el lugar porque evidentemente no eran bien recibidos. La traición de Gerard Piqué le ha salido bastante costosa, afectando no solo su imagen, sino sus relaciones y su vida cotidiana.

¿Es real el vídeo viral donde expulsaron de un restaurant a Gerard Piqué y Clara Chía?

No se tiene certeza sobre la incómoda situación que vivieron Gerard Piqué y Clara Chía con el fanático de Shakira en el restaurant de Barcelona, pero no cabe en duda que nuevamente son el centro de atención para los comentarios y controversias sobre su relación.

Incluso, “Los fans de la queen” han felicitado al dueño del restaurante en Barcelona, pidiendo la dirección del lugar para ir a comer y haciendo comentarios como “el dueño es más fiel a Shakira de lo que fue Pique”.

Piqué y Clara Chía intentan huir de la prensa y los paparazzi

Después de la traición de Gerard Piqué, el futbolista y su nueva pareja, no han tenido descanso. Se dice que habían viajado a Los Ángeles para evitar el acoso de los medios de comunicación, pero sus intentos no tuvieron resultados. Ahora, la colaboración de Shakira y Karol G promete reavivar la polémica de la ruptura.

