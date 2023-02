Una pareja de Lubbock advierte a los conductores después de que fue sacada de la carretera por otro conductor

LUBBOCK, Texas (Telemundo Lubbock) - Un hombre de Lubbock se está recuperando de una fractura en el cuello mientras su esposa advierte a otros conductores después de que dicen que un vehículo los empujó fuera de la carretera en las afueras de Ropesville la semana pasada. El 11 de febrero, Jeffery Statham y Sarah Smith conducían entre Ropesville y Lubbock en Brownfield Highway, cerca de Oxen Road. Smith estaba en el asiento del conductor cuando dice que otro conductor casi le quita la vida a su esposo.

Smith dice que mientras pasaba un gran camión blanco con un remolque para caballos, comenzó a desviarse hacia su carril. Ella dice que trató de reducir la velocidad, pero el camión siguió acercándose, obligándolos a salir de la carretera y hacia la mediana, primero golpeando una señal antes de volcarse de un lado a otro.

“Golpeamos la pequeña cosa mediana, volamos en el aire, la nariz comenzó a inclinarse hacia abajo y vi hierba y el camino. Pensé, no debería estar viendo eso en este momento”, dijo Smith.

Después de rodar varias veces, el automóvil quedó en posición vertical. Statham quedó atrapado en el asiento del pasajero, como descubrieron más tarde los médicos, con el cuello roto.

“Recuerdo mirar hacia arriba, ‘¿Estás bien, estás bien? Como, ¿estás vivo? Por favor, dime algo’. Y vi que estaba bien y gritando de dolor, por supuesto. Pero estaba bien y respiraba”, dijo Smith.

Smith salió para pedir ayuda, pero varias personas ya corrían hacia ellos.

“Tenía que haber al menos 15 autos, probablemente. Tanta gente, no podría estar más agradecida por todos ellos”, dijo.

Sin embargo, un vehículo estaba desaparecido después del accidente. Smith dice que el camión se había ido. Publicó su historia en la aplicación Nextdoor y dice que una mujer comentó que un vehículo con esa descripción le hizo lo mismo a su familia el domingo por la mañana.

“Afortunadamente están bien, su automóvil y su familia están bien. Están a salvo. Pero, podría haber terminado de la misma manera o peor. Y quién puede decir que no volverá a suceder si esa persona sigue siendo negligente, simplemente no es seguro”, dijo Smith.

Smith se fue con heridas leves y está ayudando a su esposo mientras se recupera de una cirugía de fusión espinal.

“No quieres pasar por la vida sin él, porque él lo hace mucho mejor. Tú lo haces mucho mejor y yo no, no puedo imaginar la vida sin él. No podría estar más agradecida de que todavía esté aquí”, dijo.

El grupo que ayudó a la pareja después del accidente incluía a un bombero de Seagraves, una enfermera de Plains y otra mujer que le dio una manta a Smith. La manta viajó con ellos en la ambulancia, los consoló en el hospital y ahora está en su cama en casa mientras Statham se recupera.

El sargento Johnny Bures dice que DPS respondió al accidente ese sábado por la noche alrededor de las 8 p. metro. Él dice que a un policía le dijeron que un camión blanco que tiraba de un remolque había comenzado a moverse hacia su carril (de Smith y Statham). Los soldados están investigando el accidente y están trabajando para encontrar más información sobre el vehículo y su conductor.

