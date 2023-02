Familia de Texas demanda funeraria después de que se filtran los restos de su madre del ataúd

HOUSTON, Texas (KPRC) - Una mujer de Texas está demandando a una funeraria y un cementerio después de enterarse de que el ataúd de su madre no estaba bien envuelto y los restos se estaban filtrando 10 años después de su muerte.

“Esta entrevista no es para mí, para que nadie sienta pena por mí. No estoy buscando a nadie para sentir pena. No quiero nada de nadie. Solo quiero que todos se aseguren de que cuando entierren a sus padres estén debidamente envueltos”, dijo Tina Evans.

El consejo de Tina Evan es el resultado de las luchas que ella y su familia han enfrentado durante el último año,

“Lo que debería haber sido un último adiós se convirtió en una pesadilla para toda la vida”, dijo Ben Hall, el abogado de la familia.

Evans y su familia presentaron una demanda de nueve páginas contra Forest Park Lawndale, una funeraria y cementerio del sureste de Houston, junto con un proveedor de ataúdes.

Evans dice que el ataúd de su madre nunca estuvo bien envuelto.

“Nadie imaginaría que son sus restos los que se filtran”, dijo Evans.

Murió hace casi 10 años y su padre falleció el año pasado.

Es cuando visitaron el mausoleo de la familia que las manchas visibles se notaron de inmediato.

Evans dice que se informó a los funcionarios del cementerio.

“Simplemente dijeron que tal vez fuera agua o algún enlace de aceite. Y luego, después de que entraron y lo abrieron, se dieron cuenta de que eran sus restos”, dijo Evans.

Los trabajadores del cementerio con trajes protectores trasladaron sus restos a otro lugar temporal y aún no se ha llegado a una resolución adecuada.

Forest Park no comentó sobre la demanda como “por respeto a la familia Evans y el litigio pendiente.

Según el abogado de la familia, el cementerio siente que tuvieron que gastar dinero para trasladar los cuerpos a otro mausoleo, pero la familia cree que fue culpa del cementerio en primer lugar.

“Se supone que nunca debes enterrar a tu madre y a tu padre y luego desenterrarlos nuevamente”, dijo Evans.