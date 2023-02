Pepe Aguilar enfureció por pregunta que le hicieron a Ángela en una conferencia de prensa (Video)

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante Pepe Aguilar pareció enfadarse por una pregunta que le hicieron a su hija Ángela durante una conferencia de prensa en la que también estaba presente su otro hijo, Leonardo, para promocionar su gira familiar ‘Jaripeo sin fronteras’.

De acuerdo con el Diario de Yucatán, hace unos días, un reportero le preguntó a Ángela Aguilar, de 19 años: “¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectarán al grado de que dijeras: ‘Ya no quiero ser artista?’”. El cuestionamiento disgustó de inmediato a Pepe Aguilar.

“Te pasaste de lanza”, comentó Ángela Aguilar al reportero, antes de que su padre fustigara la pregunta.

“Déjame contestarte. Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen. La estás dando por hecho y eso está cañón porque tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una sola fuente. O basar tu nota en un comentario de redes sociales”, expresó el intérprete de ‘Por mujeres como tú’.

A su vez, añadió: “‘Qué Agonía’ está de número 1, quieres saber en cuántos méndigos países, ¿por qué no le preguntas eso? De veras, ¿por qué no le preguntas eso?”. Entonces, Leonardo Aguilar exclamó: “A ver, agarra el micrófono y pregunta eso”.

Durante el tenso momento, Ángela Aguilar intervino e intentó calmar los ánimos al decir: “A ver, mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo. Entiendo tu pregunta porque es algo que todo el mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo, pero sí tengo 19 años. Yo creo que una de las cosas de mi vida es que empecé desde pequeña a hacer cosas de muy grandes y me hicieron crecer bastante rápido, pero a veces me creo más grande e inteligente de lo que soy. Entonces, para mí, vivo mi vida de una chava de 19 años, pero el único problema es que como tengo varias personas que me siguen, pues me está viendo mucha gente y todo lo que hago bueno y malo, sale”.

Después le preguntaron a Pepe Aguilar por qué se enfada tanto por lo que dicen de su familia, y él replicó: “Si me pongo a ver todas las cosas que dicen en redes sociales, necesitamos unas mil conferencias. Y de ahí van a salir 80,000 diferentes versiones de las cosas que dicen. No hombre, hay que divertirse. Aquí hay que venir a divertirse y yo me divierto en las redes”.

