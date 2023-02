Ana Jurka se despidió entre lágrimas de ‘En Casa con Telemundo’ y explicó la razón

(TELEMUNDO ATLANTA). La presentadora televisiva Ana Jurka no logró contener las lágrimas al despedirse esta semana de su programa ‘En Casa con Telemundo’, donde leyó una emotiva carta para relatar su experiencia durante tres años en ese show.

Ana Jurka, periodista hondureña, había llegado a ‘En Casa con Telemundo’ en 2020 con el objetivo de que los espectadores tuviesen un rato de entretenimiento durante la crisis de la pandemia del Covid-19, pero su labor trascendió.

“A finales de marzo de 2020, en un momento muy oscuro para todos, un par de ejecutivos de esta empresa me pidieron hacer un show especial por dos semanas, un show que fuera luz para la gente en casa. Lo que no esperábamos es que esa luz fuera también para nosotros y ese show se convirtiera en lo que es hoy”, expresó Ana Jurka junto a sus emocionados compañeros Carlos Adyan, Alix Aspe, Andrea Meza y Aleyda Ortiz.

“Desde aquel momento yo era una presentadora de deportes prestada a entretenimiento y el préstamo termina hoy. Quiero que sepan que me voy bien, confiando en Dios en que me voy en el momento correcto y con el corazón lleno de agradecimiento a este equipo que amo y respeto tanto. Aquí aprendí a que está bien soltarse el pelo y bailar un rato, aunque no haya música, que está bien bajar las paredes y mostrarte vulnerable. Aquí me hice más coqueta y descubrí que soy más femenina de lo que yo creía. Aquí me acerqué más a mi mamá, conocí a una audiencia que no conocía, me hice más sensible, aquí me hice más mujer”, continuó.

Por último, manifestó: “No me ajusta el tiempo ni encuentro las palabras para agradecer a todos, pero sepan que entre muchas cosas me llevo la claridad de Natasha, la visión de Javi, la alegría de Mercy, la resiliencia de Soledad, la creatividad de Paula, el enfoque de Ivan, lo detallista de Katherine , la paciencia de Norma, la eterna dulzura de Ilse, la solidaridad de Jimena y la determinación de Carlos… Este equipo completo es mágico y por eso les aseguro a ustedes que están en casa, que lo mejor de este show vendrá ahora. Gracias por tanto en ‘Casa con Telemundo’, espero que nos volvamos a encontrar”.

Como ella misma lo indicó, Ana Jurka seguirá en la familia de Telemundo, pero volverá a tiempo completo al segmento deportivo de ‘Zona Mixta’, además de que trabajará en la cobertura de la Copa Mundial de Futbol Femenino.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.