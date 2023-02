Madre de Chyno critica reencuentro con Nacho y revela condiciones de su hijo

(TELEMUNDO ATLANTA). Alcira Pérez criticó el reencuentro que su hijo Chyno Miranda tuvo con su amigo y excompañero musical Nacho en Caracas, Venezuela, además de contar las condiciones en las que se encuentra el artista.

A través de un video publicado en Instagram, Alcira Pérez fustigó la reunión entre Chyno y Nacho y afirmó que su hijo no está en capacidad para ofrecer un concierto, como ella cree que sucedería, ya que él sigue en rehabilitación física y mental en la clínica ‘El Cedral’, donde ha estado internado desde hace meses.

“Estoy preocupada por tu salud, por lo que va a pasar contigo o por lo que pueda pasar. Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tú te molestaste conmigo e insistí que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún. No estás en condiciones para eso, te molestabas cada vez que te lo decía”, expresó Alcira Pérez al dirigirse a su hijo en un video publicado en la mencionada red social.

A su vez, comentó: “En cuanto a ‘El Cedral’, tengo conocimiento cuando él sale, las visitas a las que les dan permiso. Cuando sale con Astrid consume marihuana medicinal, y tengo entendido que cuando los pacientes salen siempre van con un custodio. Entonces no entiendo cómo es que lo hace (el consumo). No es que esté inventando que está consumiendo, son pruebas que me están llegando por gente con las que él está”.

En el mensaje, la madre de Chyno Miranda manifestó: “En cuanto a ti, Nacho, no te prestes para eso, creo que si tu mamá estuviese en este caso, ten la plena seguridad de que ella estuviera aquí sentada solicitando a Jesús Alberto que no se preste para eso”.

Alcira Pérez también se refirió a Astrid, la novia de su hijo, al expresar: “Cuando comenzó todo esto y metió la inhabilitación de mi hijo, no hizo más nada. Entonces, por favor, hable con su abogada Johana Gómez, que es la hermana de Irrael, y avóquese a hacer las diligencias... Yo estoy haciendo lo mismo de esta parte, estoy cumpliendo con mis horarios y diligencias”.

Al dirigirse a los fanáticos del cantante, dijo: “Al público en general, no me importa si se molestan o no están de acuerdo con lo que yo digo. No me interesa. Lo que a mí me importa es mi hijo, su salud. Él es un ser humano, no un producto”.

Alcira Pérez difundió el video luego de que el ‘influencer’ Irrael Gómez publicara en Instagram una fotografía que mostró el anhelado reencuentro de Jesús Alberto Miranda y José Ignacio Mendoza, nombres reales de los cantantes quienes durante años protagonizaron el exitoso dúo ‘Chyno y Nacho’.

