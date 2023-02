Ángela Aguilar envía otro contundente mensaje tras filtración de supuestas fotos íntimas

(TELEMUNDO ATLANTA). Al ser cuestionada sobre las supuestas fotos íntimas que se filtraron de ella y de las que ya ha dicho que son falsas, la cantante Ángela Aguilar volvió a enviar otro contundente mensaje: actuará con todo el peso de la ley.

En enero se difundieron unas presuntas imágenes sexuales de la artista mexicana, quien en aquel entonces aseveró que eran fotomontajes malintencionados.

“A mí me faltaron al respeto y, por ende, voy a actuar con todo el peso de la ley. Mi tía es mi abogada, entonces imagínate”, expresó recientemente en una conferencia con medios de comunicación en la que presentó su nueva línea de perfumes.

La cantante de 19 años mencionó que desconoce quién o cómo se difundieron esas imágenes, pero resaltó que el respeto hacia todos es lo que debe prevalecer, de acuerdo con un reporte del diario local El Universal.

“No importa tu género, quién te gusta, cómo te decides percibir, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que vivo en privilegio, tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me quiere, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan, que me mandan buenos deseos y energía”, comentó.

En este sentido, la hija del también cantante Pepe Aguilar dijo que debido a los millones de personas que la siguen en sus redes sociales siente la responsabilidad de generar conciencia sobre esta delicada situación.

“Me queda claro que (este problema) debe terminar, tiene que acabarse. Yo canto rancheras y los abogados se encargan de hacer lo que los abogados hacen, así que yo me quedo tranquila sabiendo que en mis manos no quedó”, resaltó.

Por otra parte, Ángela Aguilar confesó que en la actualidad está “felizmente soltera”, pero espera encontrar a su media naranja en algún momento.

