Murió a sus 27 años el actor Austin Majors en un albergue

(TELEMUNDO ATLANTA). La exestrella infantil de ‘NYPD Blue’, el actor Austin Majors, murió a sus 27 años mientras se alojaba en un centro para personas sin hogar en Los Ángeles, California, según reportes difundidos esta semana.

El actor murió el sábado por la noche y “puede haber ingerido una cantidad fatal de fentanilo”, informó TMZ. La autopsia del cuerpo de Majors estaba programada para completarse el lunes y los resultados toxicológicos finales se prevé que se anuncien en unos meses.

‘NYPD Blue’ Child Star Austin Majors Dead at 27 - https://t.co/rfcHMnraxx — Trace1984 Deplorable Ohio Patriot Ameica First (@1984_Trace) February 15, 2023

La familia emitió un comunicado a TMZ donde manifestó: “(Austin) era un ser humano cariñoso, artístico, brillante y amable. Austin tuvo gran alegría y orgullo por su carrera como actor. Era un Eagle Scout activo y se graduó de Salutatorian en la escuela secundaria. Luego se graduó de la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC con una pasión por la dirección y la producción musical”.

“La hermana menor de Austin, Kali, dice que sus mejores recuerdos con Austin fueron crecer en el set con él, ser voluntaria en eventos con ‘Kids With A Cause’ y viajar juntos como mochilera”, agregó el comunicado.

Kali también es actriz, aspirante a escritora, productora y directora de cine, detalló el Daily Mail. “Austin era el tipo de hijo, hermano, nieto y sobrino que nos enorgullecía y lo extrañaremos profundamente para siempre”, resaltó.

El 20 de septiembre de 2020, Austin compartió en su Instagram una foto de su tarjeta SAG-AFTRA, que decía que era miembro desde 2020. En ese entonces, escribió: “¡Wow! Acabo de pagar las cuotas y me di cuenta de que he sido miembro de SAG durante 2 décadas (ahora @sagaftra). Qué hermoso paseo ha sido. Nunca soñé que seguiría vivo tantos años después... y mucho menos lo que esto afectaría. Mi primer trabajo sindical fue un comercial para @bountypapertowels, el recolector más rápido, jaja. Estoy orgulloso/conmocionado por esta aparente distorsión del tiempo y de alguna manera todavía se siente como si el viaje apenas comenzara :)”.

Según el reporte del Daily Mail, Austin interpretó a Theo Sipowicz en NYPD Blue durante siete temporadas; actuó como el hijo del detective Andy Sipowicz, quien fue interpretado por Dennis Franz.

El actor ganó el Premio Artistas Jóvenes a la Mejor Actuación en una Serie de Televisión por su trabajo en NYPD Blue en 2002. También fue nominado a Mejor interpretación en un papel de voz en off por Treasure Planet.

El primer papel de Austin fue en 1997 en la película Nevada, interpretando a un niño. Luego protagonizó The Price of Air en 2000, Providence en 2001, Treasure Planet en 2002, Bananas en 2004, antes de conseguir el papel de Theo en NYPD Blue. Interpretó a Theo en 48 episodios desde 1999 hasta el 2004, acotó el Daily Mail.

A partir de ahí, Austin protagonizó Volare en 2004, estuvo en ER en un episodio en 2005, Hercules en dos episodios en 2005 y Little Manhattan en 2005.

Tuvo pequeños papeles en Bye Bye Benjamin, Threshold, According to Jim, NCIS, The Ant Bully, American Dad!, Dead Silence, The Grey Man y Desperate Housewives entre 2005 y 2007.

En sus roles finales, Austin interpretó a Will Wright en la película para televisión An Accidental Christmas en 2007, a Hank en Night Writer en 2007 y también estuvo en How I Met Your Mother en un episodio en 2009.

