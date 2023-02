Hombre de Texas dona un riñón a un extraño después de ver una calcomanía en la ventana de una camioneta

LUBBOCK, Texas (KCBD) - Un hombre de Slaton tiene una segunda oportunidad en la vida gracias a un extraño de Idalou que decidió dársela en un instante. Daniel Bloodworth, de 24 años, conducía por Loop 289 de camino a la iglesia un domingo por la mañana del año pasado cuando vio “SE NECESITA DONANTE DE RIÑÓN” y un número de teléfono en la parte trasera de la camioneta de Mike Woody. Una vez que Bloodworth se detuvo en el estacionamiento de la iglesia, llamó al número y ahora, seis meses después, su cirugía de trasplante está programada para marzo.

Woody dice que el cajero de Idalou Allsup ahora se ha convertido en su superhéroe, al ver la calcomanía de Woody después de conducirla por todo Lubbock, Dallas e incluso hasta Lake Whitney, durante los últimos tres años.

“Él es de Idalou, yo soy de Slaton, y se pone detrás de mí en el circuito de Lubbock, quiero decir, ¿cuáles son las probabilidades?” dijo Woody.

Woody siempre ha tenido un solo riñón completamente desarrollado, pero los médicos no lo descubrieron hasta que desarrolló cáncer de próstata. Los médicos encontraron un tumor y decidieron que necesitaban extirpar ambos.

“Llevo cuatro años sin riñones, haciendo diálisis. Cuatro días a la semana me pego, lo hago en casa”, dijo Woody.

Cuando Woody se convirtió en elegible para un trasplante, su amiga Carol colocó la calcomanía con su número de teléfono en su camioneta. Luego, hace seis meses, la persona adecuada finalmente lo vio.

“No tanto como una señal, ya que escuché dos palabras que decían hazlo, nada más, solo hazlo. Y entonces, eso es lo que me llevó a hacer esto”, dijo Bloodworth.

“Yo estaba como, eso es Dios diciéndote. Entonces, gracias a Dios que es obediente y ya sabes, estamos en camino ahora. Quiero decir que es una oportunidad”, dijo Woody.

Después de esa llamada telefónica, Bloodworth comenzó el proceso para obtener la aprobación para donar su riñón. Él dice que no fue difícil para él tomar la decisión de darle a Woody una nueva vida.

“Una vez que pierdes el miedo a la muerte, ya nada te asusta, así que no me parece tan importante”, dijo Bloodworth.

Lo que no es “tan importante” para Bloodworth, cambiará todo para Woody cuando llegue el día de la cirugía el 2 de marzo.

“Tengo que volver al trabajo. llego a divorciarme. Me estoy divorciando de esa máquina, simple y llanamente. Le pondré una bolsa y lo guardaré, ya terminé”, dijo Woody.

Woody dice que la diálisis lo encadenó a su casa, en medio de una pandemia, lo que lo llevó a la depresión. Su nieta le salvó la vida entonces, y ahora, puede pasarla con ella.

“No sé cuántas veces le he dicho que en los últimos cuatro años, cariño, no podemos hacer eso. tengo diálisis No podemos hacer eso, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Ahora puedo decir bebé, podemos irnos, podemos hacer eso”, dijo Woody.

Desde que Woody y Bloodworth se conocieron, han ido a la iglesia y comido juntos varias veces, pasando de extraños a amigos.

“Me levanto todos los días, me acuesto todas las noches y doy gracias a Dios por ese joven, lo hago. Estaré al lado de ese hombre hasta el día en que yo muera o hasta que él muera. Lo que sea que necesite de mí, estaré allí para él, porque nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo por mí”, dijo Woody.

Daniel está recaudando fondos para su viaje a San Antonio, y el mes después de la cirugía cuando no podrá trabajar porque se estará recuperando.