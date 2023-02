¿Qué está pasando en La Casa de Los Famosos 3? Otro participante abandona el reality de forma voluntaria

La tercera temporada de La Casa de los Famosos es toda una controversia. Además de los amoríos de Arturo Carmona y los divertidos cuentos de Osmel Sousa, esta semana se sumó otro hecho inesperado al reality show de Telemundo: otro participante abandonó la Casa de Los Famosos 3, voluntariamente.

La noticia fue dada por él mismo a sus compañeros y a toda la audiencia que lo apoyó en su estancia. ¡Entérate de quién se trata!

Aristeo Cázares abandonó la Casa de los Famosos 3: “Hay razones personales por las que no puedo continuar”

Aristeo Cázares fue el participante que protagonizó el sorpresivo abandono del viernes en la noche, uno de los participantes favoritos de los televidentes.

“Amigos míos, compañeros de La Casa de los Famosos, los voy a extrañar mucho, les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia, les envío un fuerte abrazo a todos… No se lo tomen personal, cuídense mucho y bendiciones”, expresó Aristeo Cázares desde otra sala dirigiéndose al resto de participantes del reality show.

La noticia no sólo causó asombro, sino expresiones de tristeza y confusión entre sus compañeros. Para aclarar las dudas, el conductor del reality show, Héctor Sandarti, reiteró que el mexicano salió por “razones personales que tuvo que resolver” pero que él y sus familiares estaban bien.

Sin embargo, tanto los participantes del reality show de Telemundo como los televidentes, buscaron las razones que llevaron a Aristeo Cázares a abandonar La Casa de Los Famosos 3 de forma inesperada, así como Monique Sánchez durante la segunda semana del reality.

Ante estos sucesos, es probable que los participantes y los televidentes se estén preguntando qué está pasando en La Casa de Los Famosos 3. Sin embargo, todo indica que los retiros voluntarios están impulsados por motivos personales, pero no involucran directamente al reality show de Telemundo.

Pero… ¿por qué Aristeo Cázares abandonó la Casa de los Famosos 3?

Tras la salida de Cázares, los comentarios no se hicieron esperar. Según declaraciones de Paty Navidad, el mexicano habría abandonado la tercera temporada de La Casa de los Famosos por problemas legales con TV Azteca.

“Yo tengo mi teoría, que es algo legal y que viene de Azteca, porque antes de entrar aquí, dos días antes, incluso, en el hotel, estuvo aclarando cosas”, manifestó la actriz frente a la atenta mirada del resto de los habitantes de La Casa.

Otros comentarios han respaldado esa teoría. “La Comadrita” aseguró en sus redes sociales que Aristeo Cázares está enfrentando una demanda millonaria por incumplimiento de un contrato.

“Me informan que la única manera de que Aristeo quede libre de esa demanda por varios millones de pesos, es que entre a Exatlón All Star México”, escribió en su mensaje de Twitter.

Si bien es cierto, Aristeo Cázares abandonó la Casa de los Famosos 3, pero hasta ahora no se han confirmado los motivos, ni por el conductor de televisión, ni por su equipo de trabajo.

