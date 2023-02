El padre del adolescente de Texas acusado de triple asesinato recibe cadena perpetua

GARLAND, Texas (CBSDFW) – El padre de Abel Acosta, que también fue acusado de asesinato capital, por supuestamente conducir el vehículo de escape fue declarado culpable de asesinato capital el viernes.

Richard Acosta Jr. fue acusado de conducir a su hijo, Abel Acosta, a la gasolinera en Garland, donde disparó fatalmente a tres adolescentes e hirió a otro antes de salir a toda velocidad el 26 de diciembre de 2021. Richard se entregó a la policía al día siguiente, pero Abel permanece prófugo. También enfrenta un cargo de homicidio capital.

Según la policía, Richard y Abel se detuvieron en una tienda de conveniencia en la cuadra 700 de W. Walnut St. en una camioneta blanca esa noche. Abel supuestamente salió de la camioneta con una pistola y comenzó a disparar, matando a Xavier González, de 14 años, Iván Noyala, de 16, y Rafael García, de 17. Un cocinero de 15 años también resultó herido, pero luego fue dado de alta del hospital.

La policía arrestó a un joven de 14 años poco después del tiroteo, pero nunca fue acusado de ningún delito. Richard se entregó a la policía de Garland al día siguiente y fue acusado de asesinato capital de varias personas. Fue acusado por un gran jurado el 18 de febrero de 2022.

En el juicio, Richard insistió en que no tenía conocimiento previo del tiroteo. Dijo que él y Abel se detuvieron para comprar Tylenol y que no sabía que su hijo tenía un arma o que era la persona que disparó adentro. Sin embargo, el fiscal de distrito de Dallas, John Creuzot, dijo en su alegato final que una persona razonable no se habría alejado de la escena.

El jurado deliberó durante poco menos de cuatro horas antes de emitir el veredicto. Richard no mostró ninguna emoción mientras se leía, pero algunos de los miembros de su familia lloraron cuando salieron de la sala del tribunal.

Según la ley de Texas, Richard recibe automáticamente cadena perpetua sin libertad condicional por el cargo de asesinato capital.

Abel no ha sido visto por más de un año.